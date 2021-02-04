Технопром-2021 под знаком Года науки и технологий пройдет в Новосибирске по предложению губернатора Травникова

Губернатор Андрей Травников предложил провести Технопром-2021 под знаком Года науки и технологий

Предполагается, что вовлечённость аудиторий в онлайн- и офлайн-мероприятия Года науки и технологий составит не менее 50 миллионов человек. Второе заседание президиума оргкомитета по проведению в России Года науки и технологий состоялось 3 февраля под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и помощника Президента РФ Андрея Фурсенко. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.

В заседании также приняли участие Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент Российской академии наук Александр Сергеев, президент федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, ректор МГУ, академик Виктор Садовничий, заместитель начальника Управления Президента по научно-образовательной политике Денис Секиринский, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, представители других заинтересованных организаций.

Губернатор Новосибирской области — в президиуме он отвечает за формирование блока мероприятий от регионов научно-технологического развития — выступил с предложением провести новосибирский форум технологического развития Технопром-2021, а также другие ключевые региональные форумы под знаком Года науки и технологий, учесть их при формировании федерального плана мероприятий.

Андрей Травников также отметил, что для нашей страны Год науки и технологий будет ознаменован важной датой: юбилеем великого учёного и просветителя Михаила Васильевича Ломоносова. 19 ноября 2021 года исполняется 310 лет со дня рождения человека, внесшего неоценимый вклад в развитие высшей школы, науки нашей страны. Ряд мероприятий, предложенных, в частности, Архангельской областью, пройдут в Холмогорах и будут посвящены юбилею учёного.

Помощник Президента Андрей Фурсенко подчеркнул, что план необходимо формировать с учётом достижения национальных целей, определённых главой государства. «Только наука и технологии, которые сегодня пронизывают все сферы жизни, могут помочь достичь установленные Президентом национальные цели».

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в основу плана мероприятий войдут приоритетные события, которые будут тиражироваться в регионах. «Нам важно активное участие всех субъектов РФ, которые на своём уровне подхватят федеральные форматы и будут развивать их на местах. У нас есть понятные цели и задачи, под которые создаётся план. Речь идёт о привлечении талантливой молодёжи в сферу науки и технологий. И здесь нужно показать, какие возможности есть у ребят для самореализации. Далее – повышение вовлечённости профессионального сообщества к научно-технологическому развитию, задача – отразить востребованность профессии учёного и перспективы исследовательской карьеры в стране. Помимо этого, важно донести до населения ключевые достижения отечественной науки, результаты исследовательской деятельности за последние два десятилетия, показать, чем сегодня живут и какие задачи решают наши учёные», – добавил вице-премьер.

Во время заседания оргкомитета были созданы рабочие группы по каждому направлению реализации плана, в том числе по международному сотрудничеству, взаимодействию с бизнесом, молодёжными организациями, а также по вопросам продвижения тематических событий в обществе.

По информации Минобрнауки, при формировании плана поступило более восьми тысяч предложений от исследовательских институтов, вузов, федеральных и региональных органов власти, общественных организаций. Все инициативы прорабатываются. Основная часть плана будет включать в себя порядка 70 главных федеральных мероприятий, из которых 60% составят различные форумы, выставки, научно-практические конференции международного, всероссийского и регионального уровней.