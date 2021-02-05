Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз

Дмитрий Шепелев сообщил в своем инстаграме, что его возлюбленная Екатерина Тулупова ждет ребенка.
Ведущий заявил:
В день, когда мы с Катей узнали о том, что станем родителями, я чувствовал одновременно головокружение и легкость. Потрясающе! Все следующие дни я прислушиваюсь к себе, и, конечно, сейчас, если сравнивать с ожиданием первенца, я чувствую себя спокойнее и увереннее. Никакое другое событие в жизни не может сравниться с рождением ребенка. Я просто очень счастлив.
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Дмитрий добавил, что Платон (сын Шепелева от Жанны Фриске) и Лада (дочь Екатерины от предыдущего брака) сейчас ждут появления нового члена семьи, однако в самом начале все было иначе.