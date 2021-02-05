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Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз

09:50 05.02.2021 Фото: instagram.com/p/CINb4xvl303/?utm_source=ig_embed
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Сын от Жанны Фриске Платон и Лада (дочь Екатерины от предыдущего брака) сейчас ждут появления нового члена семьи, однако в самом начале все было иначе.

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Возлюбленная телеведущего ждет ребенка
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
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Дмитрий Шепелев станет отцом во второй разМировые рекорды родов: Сколько детей может родить женщина за свою жизнь?Ещё 81 новостей

Дмитрий Шепелев сообщил в своем инстаграме, что его возлюбленная Екатерина Тулупова ждет ребенка. 

Ведущий  заявил:

В день, когда мы с Катей узнали о том, что станем родителями, я чувствовал одновременно головокружение и легкость. Потрясающе! Все следующие дни я прислушиваюсь к себе, и, конечно, сейчас, если сравнивать с ожиданием первенца, я чувствую себя спокойнее и увереннее. Никакое другое событие в жизни не может сравниться с рождением ребенка. Я просто очень счастлив.

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Публикация от 👀Полная Новость в СТОРИС (@sarafannoe__radio)

Дмитрий добавил, что Платон (сын Шепелева от Жанны Фриске) и Лада (дочь Екатерины от предыдущего брака) сейчас ждут появления нового члена семьи, однако в самом начале все было иначе.

беременность возлюбленная звездные дети станет отцом во второй раз телеведущий Дмитрий Шепелев Екатерина Тулупова Жанна Фриске PeopleTalk
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От редакции

Почему Шепелев скрывает сына от Фриске?

Аноним, 05 февраля 2021 10:05
Круто. А кто это? Блргер или тракторист? У меня сосед третий раз станет отцом. Он планерист.

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