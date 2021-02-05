Едва не сгорели 32 инвалида-попрошайки в пристройке дома в Новосибирске

В Новосибирске сотрудники МЧС России предотвратили пожар

В Новосибирске сотрудники МЧС России предотвратили пожар в частном доме,где проживало 19 граждан с ограниченными возможностями.

Пожарные защитили от огня частный жилой двухэтажный дом во время возгорания пристройки, где находилась котельная. Для этого огнеборцам понадобилось двадцать минут. Большое удивление вызвало у сотрудников МЧС России, когда в ходе разведки в жилых помещениях были обнаружены 32 человека, из них 19 маломобильных граждан.

Сообщение о возгорании частного дома по ул. Седова в Дзержинском районе Новосибирска поступило 5 февраля около 04:40 местного времени. В течение четырёх минут первые пожарно-спасательные подразделения были на месте вызова. В это время открытым огнём горела кровля одноэтажной пристройки из бруса, используемая под котельную для отапливания двухэтажного кирпичного жилого дома.

Как было установлено, в здании проживало 32 человека, из них 19 маломобильных граждан без вспомогательных средств передвижения. В самом доме задымление отсутствовало, а угрозу перехода огня от пристройки пожарные оперативно ликвидировали. Таким образом, эвакуация жильцов не требовалась.

Семнадцать минут понадобилось для локализации пожара, сотрудники МЧС России защитили кирпичный жилой дом и не дали огню распространиться на него. Ещё четыре минуты ушло на ликвидацию открытого горения. Пожарные для бесперебойной подачи воды проложили магистральную линию от ближайшего пожарного гидранта на расстоянии 55 метров. Огнём повреждена крыша пристройки и помещение внутри котельной на площади 67,5 кв.м. Пострадавших нет.

Во взаимодействии с администрацией района для обогрева граждан использовали автобус, так как котельная уже не пригодна к эксплуатации и отоплению двухэтажного здания. По оперативной информации в настоящий момент жильцам предоставлены места для проживания.

Для проведения проверки и установления причин возникновения пожара на месте организована работа дознавателей МЧС России. По итогу все материалы, в том числе по факту нахождения людей с ограниченными возможностями в приспособленных помещениях и соблюдения требований пожарной безопасности, предъявляемые для объектов социального назначения, будут переданы в правоохранительные органы, прокуратуру и мэрию Новосибирска.

На происшествие реагировали 20 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники.

Источник: ГУ МЧС России по Новосибирской области