05.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

"Она разлюбила меня как мужчину": Василий Сигарев и Яна Троянова расстались

17:26 05.02.2021, Михаил Бедраев Фото: Соцсети
1 1

Василий Сигарев и Яна Троянова были вместе больше 10 лет. Официально они расписаны не были. У обоих за плечами были браки. От бывшей супруги у Сигарева есть взрослая дочь Елизавета. Сын Трояновой от ее первого супруга Константина Ширинкина покончил с собой в 2011 году в возрасте 20 лет.

% name% title
Звездная пара рассталась

Режиссер Василий Сигарев и актриса Яна Троянова расстались. В новом интервью режиссер фильмов «Жить» и «Волчок» Василий Сигарев рассказал, что больше не живет с актрисой Яной Трояновой. Творческая пара состояла в отношениях много лет.

Сигарев отметил, что они с Яной никогда не были расписаны.

-Она друг и кореш. Живем по отдельности с 1 сентября 2020 года. До этого еще полтора года жили вместе, на одной территории. Насколько я понял, Троянова разлюбила меня как мужчину. Сказала мне... Я даже ходил к психиатру. Не мог отпустить, — признался Василий в интервью Юрию Дудю.

Режиссеру пришлось начинать жизнь с чистого листа. «Тебе некомфортно. Но время лечит. Пытался поговорить... Но если не устраивает что-то в человеке, лучше не продолжать», — отметил Сигарев.
- Менять человека это насилие, - добавил Василий Сигарев.

Василий Сигарев и Яна Троянова были вместе больше 10 лет. Официально они расписаны не были. У обоих за плечами были браки. От бывшей супруги у Сигарева есть взрослая дочь Елизавета. Сын Трояновой от ее первого супруга Константина Ширинкина покончил с собой в 2011 году в возрасте 20 лет.

Первым о его кончине Трояновой сообщил Сигарев. Он рассказал, что актриса в тот день была у подруги. Когда он приехал сообщить ей о трагедии, то она, увидев на лестничной площадке Сигарева, свою маму и свекровь, сразу все поняла. Василию пришлось быстро затащить ее обратно в квартиру, так как он полагал, что она сразу же покончит с собой.

Яна Троянова и Василий Сигарев были не только партнерами, но и коллегами — актриса снималась во всех его фильмах ("Волчок", "Жить" и других). Несмотря на разрыв, они продолжают работать вместе.

звездная пара расставание
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Красивая была пара?

Аноним, 05 февраля 2021 17:55
Горе-то какое! А кто это?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как провести период ретроградного Меркурия до 21 февраля 2021 года без потерь и неудач
18:50 05-02-2021
Как провести период ретроградного Меркурия до 21 февраля 2021 года без потерь и неудач
Суд взыскал рекордные 146 млрд рублей с "Норникеля" за ЧП в Норильске
18:37 05-02-2021
Суд взыскал рекордные 146 млрд рублей с
16 нелегальных такси поймали в аэропорту Шереметьево
18:30 05-02-2021
16 нелегальных такси поймали в аэропорту Шереметьево
Стало плохо на суде оскорбленному Навальным фронтовику: Пришлось вызывать "скорую"
18:26 05-02-2021
Стало плохо на суде оскорбленному Навальным фронтовику: Пришлось вызывать
Куда пропал Александр Гордон из передачи "Мужское и женское"?
18:20 05-02-2021
Куда пропал Александр Гордон из передачи
Назван фактор, в девять раз повышающий риск смерти от коронавируса
18:15 05-02-2021
Назван фактор, в девять раз повышающий риск смерти от коронавируса
Навальный не признал вину по делу о клевете на фронтовика
18:15 05-02-2021
Навальный не признал вину по делу о клевете на фронтовика
Завалил насмерть упавший с крыши снег 37-летнего чистильщика
18:11 05-02-2021
Завалил насмерть упавший с крыши снег 37-летнего чистильщика
В популярных марках детского питания нашли мышьяк, свинец и ртуть
18:00 05-02-2021
В популярных марках детского питания нашли мышьяк, свинец и ртуть
В память о великих: какие исторические надгробия отреставрировали в Москве
17:58 05-02-2021
В память о великих: какие исторические надгробия отреставрировали в Москве