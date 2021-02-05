"Она разлюбила меня как мужчину": Василий Сигарев и Яна Троянова расстались

Василий Сигарев и Яна Троянова были вместе больше 10 лет. Официально они расписаны не были. У обоих за плечами были браки. От бывшей супруги у Сигарева есть взрослая дочь Елизавета. Сын Трояновой от ее первого супруга Константина Ширинкина покончил с собой в 2011 году в возрасте 20 лет.

Звездная пара рассталась

Режиссер Василий Сигарев и актриса Яна Троянова расстались. В новом интервью режиссер фильмов «Жить» и «Волчок» Василий Сигарев рассказал, что больше не живет с актрисой Яной Трояновой. Творческая пара состояла в отношениях много лет.

Сигарев отметил, что они с Яной никогда не были расписаны.

-Она друг и кореш. Живем по отдельности с 1 сентября 2020 года. До этого еще полтора года жили вместе, на одной территории. Насколько я понял, Троянова разлюбила меня как мужчину. Сказала мне... Я даже ходил к психиатру. Не мог отпустить, — признался Василий в интервью Юрию Дудю.

Режиссеру пришлось начинать жизнь с чистого листа. «Тебе некомфортно. Но время лечит. Пытался поговорить... Но если не устраивает что-то в человеке, лучше не продолжать», — отметил Сигарев.

- Менять человека это насилие, - добавил Василий Сигарев.

Василий Сигарев и Яна Троянова были вместе больше 10 лет. Официально они расписаны не были. У обоих за плечами были браки. От бывшей супруги у Сигарева есть взрослая дочь Елизавета. Сын Трояновой от ее первого супруга Константина Ширинкина покончил с собой в 2011 году в возрасте 20 лет.

Первым о его кончине Трояновой сообщил Сигарев. Он рассказал, что актриса в тот день была у подруги. Когда он приехал сообщить ей о трагедии, то она, увидев на лестничной площадке Сигарева, свою маму и свекровь, сразу все поняла. Василию пришлось быстро затащить ее обратно в квартиру, так как он полагал, что она сразу же покончит с собой.

Яна Троянова и Василий Сигарев были не только партнерами, но и коллегами — актриса снималась во всех его фильмах ("Волчок", "Жить" и других). Несмотря на разрыв, они продолжают работать вместе.