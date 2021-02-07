Алмазную планету обнаружили в Космосе ученые

Если принять во внимание текущую рыночную цену алмазов, то цена драгоценных залежей на планете 55 Cancri — 26,9 нониллионов (30 нулей после единицы!) долларов, что приблизительно в 384 квинтильона (10 в 18 степени) раз больше, чем совокупный ВВП нашей планеты (74 триллиона долларов).

По сюжету романа Татьяны Гнедаш, инопланетянин использовал алмазы в качестве топлива

В космосе найдена алмазная планета, существование которой было заблаговременно предсказано сценаристом сериала «Завтра будет завтра» Татьяной Гнедаш. Рассказываем, как она называется, и раскрываем другие секреты экзопланеты с драгоценной мантией.

Говорят, что все скрытое рано или поздно становится явным, вот и история из сериала «Завтра будет завтра» (режиссеры Алена Демьяненко и Виталий Тименко) ожила на наших глазах. По сюжету Рома-Космодрома — инопланетянин, который не может улететь на свою планету в созвездии Южный Крест из-за того, что на его корабле закончилось твердое топливо — алмазы. Он работал садовником, а на зарплату покупал бриллианты, но ему нужно было много лет потратить, чтобы накопить достаточно топлива для полета, а именно 600 грамм драгоценных камней.

И одна состоятельная женщина отдала ему свои бриллианты, стоимостью 7 миллионов долларов, чтобы инопланетянин добрался на свою планету. Он пообещал вернуться через три года и привести ей огромное количество драгоценных камней, поскольку на его планете — они используются как топливо и буквально валяются везде в огромных количествах.

Примечательно, что сериал вышел в эфир в 2003 году и говорилось об алмазной планете в созвездии Южный Крест, а настоящая алмазная планета была открыта астрономами 30 августа 2004 года в созвездии Рака.

Бриллиантовый дым алмазной планеты

Алмазная планета, обнаруженная в планетной системе солнцеподобной звезды 55 Рака A, содержит огромные залежи драгоценного минерала, который образуется в недрах из углерода. Есть предположение, что обнаруженный объект является сверхпрочным алмазным ядром давно умершей звезды. В 2015 году Международным астрономическим союзом алмазной планете было дано название Янссен для 55 Рака e. Космический объект можно увидеть с помощью космического телескопа Кеплер и ASTERIA класса CubeSat, выведенного на околоземную орбиту, или других сверхмощных приборов.

Интересные факты об алмазной планете:

Диаметр планеты равен примерно двум диаметрам Земли.

Возраст экзопланеты равен 7,4-8,7 миллиардам лет.

Имеет постоянную ночную и дневную сторону.

Планета находится вне Солнечной системы.

Обнаружена методом доплеровской спектроскопии.

Фото драгоценной суперземли

Фотографий планеты пока нет.

Космический телескоп «Хаббл» в 2016 году исследовал суперземлю и обнаружил в ее атмосфере водород. Дальнейшие исследования продолжились при наблюдении ее транзита. Благодаря канадскому микроспутнику MOST было зафиксировано снижение светимости на 0,02 % при прохождению мимо солнцеподобной звезды 55 Рака A. Далее суперземля была изучена телескопом «Спитцер», что дало возможность установить ее радиус. В 2014 году с помощью Северного оптического телескопа фиксировался момент прохождения 55 Рака e перед солнцеподобной звездой 55 Рака A.

Алмазная лихорадка: сколько стоит планета с драгоценными залежами

Если принять во внимание текущую рыночную цену алмазов, то цена драгоценных залежей на планете 55 Cancri — 26,9 нониллионов (30 нулей после единицы!) долларов, что приблизительно в 384 квинтильона (10 в 18 степени) раз больше, чем совокупный ВВП нашей планеты (74 триллиона долларов). Таким образом, достаточно менее 1% алмазных запасов 55 Рака e (0,182%), чтобы покрыть долги всех правительств в мире, а это почти 50 триллионов долларов. Конечно, нужно понимать, что даже при такой запредельной стоимости алмазной планеты сама теоретическая поездка за космическими драгоценными минералами обошлась бы в не менее колоссальную сумму — доставленный груз мог бы и не покрыть расходы на его транспортировку на расстояние 40 световых лет, которое отделяет экзопланету от Земли.

Источник: Пронедра