7 февраля - День российского бизнес-образования: Что принято делать в этот праздник?

Дата выбрана не случайно. Февраль – это традиционное время планирования и старта новых проектов.

Февраль – это традиционное время планирования и старта новых проектов

7 февраля 2017 года впервые отмечался День российского бизнес-образования, и с тех его празднование проходит ежегодно.

Инициатором праздника выступила Русская Школа Управления, которая стояла у истоков становления современного бизнес-образования в России.

Дата выбрана не случайно. Февраль – это традиционное время планирования и старта новых проектов. Предыдущий финансовый год уже закрыт, и компании, подведя итоги проделанной работы, строят планы на будущее.

В этот период нужны новые навыки и знания, чтобы оптимизировать работу по проблемным направлениям. Почему новые? Да потому, что с каждым годом в мире бизнеса происходят столь стремительные изменения, что навыки прошлых периодов перестают работать.

Нужна актуализация знаний, чтобы видеть и использовать современные экономические и социальные тенденции, анализировать рынки и делать прогнозы по перспективным направлениям и сегментам, чтобы иметь инструменты роста прибыльности бизнеса за счет новых каналов привлечения клиентов и методов работы с персоналом.

Здесь на помощь руководителям и сотрудникам компаний приходит бизнес-образование.

В России сфера бизнес-образования начала своё становление в начале 2000-х годов. Интенсивные экономические эксперименты 1990-х годов завершились, пришёл период стабилизации. Как следствие, выросла потребность в профессиональных кадрах, особенно управленческих. Руководители начали понимать, что не только их сотрудникам, но и им самим периодически нужно учиться – управленческим навыкам, руководящим компетенциям и многим другим аспектам бизнеса.

В ответ на эту потребность система дополнительного профессионального образования начала перестраиваться, и на рынок стали выходить новые форматы – такие как Mini MBA или «Директорские курсы», впервые представленные Русской Школой Управления. Именно они и легли в основу современного управленческого бизнес-образования в России.

Бизнес-образование сегодня – это не набор академических знаний, а практическое повышение компетенций руководителей и «прокачивание» умений и навыков оптимальной работы в конкурентной среде, увеличение отдачи и повышение личной и корпоративной эффективности. А ещё результатом хорошего бизнес-образования является умение самообразовываться и находить, осваивать и применять необходимые знания всю жизнь.

День бизнес-образования в России призван напомнить: учиться никогда не поздно, а инвестиции в развитие людей, принимающих решения в бизнесе, – самый выгодный вклад в развитие.

Источник: calend.ru