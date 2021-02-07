Политика Навального - популизм и национализм: Явлинский раскритиковал основателя ФБК

Антикоррупционные расследования Фонда «не имели и не могут иметь практических результатов для общества», так как все герои расследований остаются на своих должностях, заявил политик.

Григорий Явлинский

Политик Григорий Явлинский опубликовал статью «Без путинизма и популизма», в которой раскритиковал Алексея Навального. По его мнению, антикоррупционные расследования ФБК (признан иноагентом) не несут практических результатов для общества и «разжигают примитивную социальную рознь», а самого Навального «не волнуют поломанные судьбы граждан», которые по его призыву вышли на протесты.

В статье Явлинский подчеркивает, что политическое направление Навального — популизм и национализм. Он цитирует Валерию Новодворскую, которая сказала, что «если толпы пойдут за Навального, страну в будущем ожидает фашизм». По мнению Явлинского, это подтверждается участием оппозиционера в «Русских маршах» и его дебатами с Игорем Стрелковым (Гиркиным).

Антикоррупционные расследования ФБК (признан иноагентам) «не имели и не могут иметь практических результатов для общества», так как все герои расследований остаются на своих должностях, считает Явлинский. Их главный эффект — «разжигание примитивной социальной розни», которая не приведет ни к чему хорошему. «Так уже делали власти, когда отжимали ЮКОС у Ходорковского в 2003 году», — отмечает политик.

Явлинский заявил, что соратники Навального «сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях». «Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой», — написал он.

Политик подчеркнул, что считает необходимым всестороннее международное расследование отравления Навального и убийств и покушений на других политиков и журналистов в России.

«Поддерживать или не поддерживать Навального как политика, каждый решает сам. Но надо понимать: демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления», — заключил Явлинский.

После публикации статьи бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что не будет выдвигаться в Госдуму от «Яблока».

Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января. Его задержали на паспортном контроле, ФСИН объяснила это тем, что он объявлен в розыск. На следующий день суд по мере пресечения прошел прямо в отделении полиции — срок задержания оппозиционера продлили на 30 суток. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН и заменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. Оппозиционеру придется провести в колонии около 2,5 лет.