С 9 Мая открытки самые красочные и поздравления-2021

Спасибо за победу вам,
За мир и за покой,
За то, что небо светлое
Над нашей головой.
Спасибо вам за мужество,
За подвиги, труды,
За то, что все вы сделали,
Чтоб не было войны.
Спасибо вам, мы помним,
Мы вас благодарим,
С Победой вас, родные!
Мы мир наш сохраним.
Праздник радостный и светлый
Отмечает вся страна.
Пусть всем мирно солнце светит
Миру не нужна война.
С Днем Победы всех поздравим,
Слава павшим и живым.
Подвиг ваш великий славим
И «спасибо» говорим.
День Победы — слово дорогое!
День Победы! Как оно звучит!
Обо всех, кто пал, мы вспомним стоя,
И никто вовеки не забыт.
Вас с победой общей поздравляю.
Ведь она на всех у нас одна.
Фейерверком праздничным сияя,
В этот день ликует вся страна.
Возгордимся нашими дедами,
С них пример достойный мы возьмем.
Подвиг их пусть нас научит с вами
Наслаждаться каждым мирным днем.
9 Мая — праздник великий!
Никто не забыт и ничто не забыто!
Живым ветеранам — низкий поклон!
А тех, что ушли — не забудем имен!
Они ушли, оставив память,
Оставив честь нам и свободу,
Осталось красное их знамя,
Перенесенное сквозь годы!
Великий подвиг сохраним
Мы в наших душах и сердцах
И об ушедших помолчим
Мы со слезами на глазах!
Поздравляем с Днем Победы —
С легендарным, светлым днем.
Мы желаем мира в доме,
В обществе, в стране родной.
Мы желаем, чтоб на свете
Впредь нигде и никогда
Не случилась, не разверзлась
Больше ни одна война.
Мы желаем, чтобы люди
Охраняли, берегли
Мир, который наши деды
Своим внукам принесли.
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru