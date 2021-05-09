С 9 Мая открытки самые красочные и поздравления-2021
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С 9 Мая открытки самые красочные и поздравления-2021

12:00:005/9/2021Фото: bipbap.ru
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Поздравления и открытки с Днем Победы 9 мая 2021 года.

9 мая День Победы

Спасибо за победу вам,
За мир и за покой,
За то, что небо светлое
Над нашей головой.

Спасибо вам за мужество,
За подвиги, труды,
За то, что все вы сделали,
Чтоб не было войны.

Спасибо вам, мы помним,
Мы вас благодарим,
С Победой вас, родные!
Мы мир наш сохраним.

9 мая День Победы

Праздник радостный и светлый
Отмечает вся страна.
Пусть всем мирно солнце светит
Миру не нужна война.

С Днем Победы всех поздравим,
Слава павшим и живым.
Подвиг ваш великий славим
И «спасибо» говорим.

9 мая День Победы

День Победы — слово дорогое!
День Победы! Как оно звучит!
Обо всех, кто пал, мы вспомним стоя,
И никто вовеки не забыт.

Вас с победой общей поздравляю.
Ведь она на всех у нас одна.
Фейерверком праздничным сияя,
В этот день ликует вся страна.

Возгордимся нашими дедами,
С них пример достойный мы возьмем.
Подвиг их пусть нас научит с вами
Наслаждаться каждым мирным днем.

9 мая День Победы

9 Мая — праздник великий!
Никто не забыт и ничто не забыто!
Живым ветеранам — низкий поклон!
А тех, что ушли — не забудем имен!

Они ушли, оставив память,
Оставив честь нам и свободу,
Осталось красное их знамя,
Перенесенное сквозь годы!

Великий подвиг сохраним
Мы в наших душах и сердцах
И об ушедших помолчим
Мы со слезами на глазах!

9 мая День Победы

Поздравляем с Днем Победы —
С легендарным, светлым днем.
Мы желаем мира в доме,
В обществе, в стране родной.

Мы желаем, чтоб на свете
Впредь нигде и никогда
Не случилась, не разверзлась
Больше ни одна война.

Мы желаем, чтобы люди
Охраняли, берегли
Мир, который наши деды
Своим внукам принесли.

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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