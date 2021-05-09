«Первый канал» оштрафован за отсутствие маркировки СМИ-иноагента

«Первый канал» нарушил закон о маркировке СМИ, который ранее был признан иноагентом. В эфире телеканала от 11 марта в передаче «Время покажет» был продемонстрирован отрывок сюжета телеканала «Настоящее время»*.
В результате Роскомнадзор подал иск в суд на "Первый канал". По закону, принятому ранее, все СМИ, признанные иностранными агентами, должны маркироваться в обязательном порядке. За неисполнение закона юридическим лицам грозит наложение штрафа от 40 до 50 тысяч рублей.
*Минюст России внес телеканал «Настоящее время» в список иноагентов в декабре 2017 года.