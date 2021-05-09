«Первый канал» оштрафован за отсутствие маркировки СМИ-иноагента
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«Первый канал» оштрафован за отсутствие маркировки СМИ-иноагента

11:54:095/9/2021Фото: Flickr
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6 мая арбитражный суд Москвы по иску Роскомнадзора постановил оштрафовать федеральный канал на 30 тысяч рублей. Все СМИ, признанные иностранными агентами, должны маркироваться в обязательном порядке.

"Первому каналу" придется заплатить штраф за нарушение закона

«Первый канал» нарушил закон о маркировке СМИ, который ранее был признан иноагентом. В эфире телеканала от 11 марта в передаче «Время покажет» был продемонстрирован отрывок сюжета телеканала «Настоящее время»*.

В результате Роскомнадзор подал иск в суд на "Первый канал". По закону, принятому ранее, все СМИ, признанные иностранными агентами, должны маркироваться в обязательном порядке. За неисполнение закона юридическим лицам грозит наложение штрафа от 40 до 50 тысяч рублей.

*Минюст России внес телеканал «Настоящее время» в список иноагентов в декабре 2017 года.

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Для такого канала 30 тысяч рублей - значительная сумма?

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