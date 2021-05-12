В Москве и области объявлен желтый уровень опасности

Желтый уровень погодной опасности объявлен 12 мая в Москве и Московской области из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
- Желтый - погода потенциально опасна, - говорится в сообщении.
Уточняется, что этот режим будет действовать с 9:00 до 21:00 12 мая. В регионе ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Помимо этого, есть вероятность грозы к вечеру.
Синоптики рекомендуют жителям столицы не стоять под ненадёжными конструкциями и не оставлять под ними автомобили. Также нужно быть внимательными на дорогах.