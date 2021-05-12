В Москве и области объявлен желтый уровень опасности
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В Москве и области объявлен желтый уровень опасности

12:47:105/12/2021Фото: pixabay.com
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В регионе ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Есть вероятность грозы к вечеру

Желтый уровень погодной опасности объявлен 12 мая в Москве и Московской области из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

- Желтый - погода потенциально опасна, - говорится в сообщении.

Уточняется, что этот режим будет действовать с 9:00 до 21:00 12 мая. В регионе ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Помимо этого, есть вероятность грозы к вечеру.

Синоптики рекомендуют жителям столицы не стоять под ненадёжными конструкциями и не оставлять под ними автомобили. Также нужно быть внимательными на дорогах.

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москвагидрометцентруровень опасности
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