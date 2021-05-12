Кто стал новым председателем Общественной палаты Бердска в 2021 году, стало известно
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Кто стал новым председателем Общественной палаты Бердска в 2021 году, стало известно

12:32:015/12/2021,Дмитрий БороздинФото: предоставлены Дмитрием Дорофеевым
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Городская Общественная палата определилась с составом руководства и комитетов.

Нового председателя члены Общественной палаты выбрали почти единогласно

Члены Бердской городской Общественной палаты третьего созыва выбрали своего председателя. Это произошло на первом заседании, состоявшемся 28 апреля. На заседании присутствовали мэр Бердска Евгений Шестернин и глава горсовета Владимир Голубев. В этот же день были определены составы комитетов, их председатели и заместители.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» член Общественной палаты Дмитрий Дорофеев, председателем в третий раз подряд стала Марина Щербенева, которую избрали почти единогласно. Выборов зампредседателя, в свою очередь, не было. Данный вопрос вообще не подымался в повестке, уточняет Дмитрий.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал, что члены общественной палаты не захотели видеть в своем составе активистку Наталью Слесареву, к немалому огорчению последней.

Марина Щербенева возглавляет Общественную палату в третий раз

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