Кто стал новым председателем Общественной палаты Бердска в 2021 году, стало известно

Члены Бердской городской Общественной палаты третьего созыва выбрали своего председателя. Это произошло на первом заседании, состоявшемся 28 апреля. На заседании присутствовали мэр Бердска Евгений Шестернин и глава горсовета Владимир Голубев. В этот же день были определены составы комитетов, их председатели и заместители.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» член Общественной палаты Дмитрий Дорофеев, председателем в третий раз подряд стала Марина Щербенева, которую избрали почти единогласно. Выборов зампредседателя, в свою очередь, не было. Данный вопрос вообще не подымался в повестке, уточняет Дмитрий.
Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал, что члены общественной палаты не захотели видеть в своем составе активистку Наталью Слесареву, к немалому огорчению последней.