После расстрела восьмиклассников в гимназии №175 Казани СК возбудил уголовное дело

По факту нападения на гимназию №175, в результате которого погибли люди, следственным управлением СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.
По данным СК, вооруженный 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в образовательное учреждение, открыл там стрельбу. Нападавший задержан, его личность установлена – это местный житель 2001 года рождения. Погибло 9 человек – 7 детей и двое взрослых, госпитализирован 21 человек – 18 детей и трое взрослых.
Кроме того, по указанию главы Следственного комитета на место происшествия направлены криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) ведомства. Сотрудники ГУКа (КЦ) с применением необходимой техники окажут содействие следователям в поиске и фиксации всех следов совершенного преступления. Александр Бастрыкин поручил дать всестороннюю правовую оценку всем обстоятельствам трагедии.