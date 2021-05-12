Ученики гимназии №175 в Казани сняли видео во время стрельбы. Дети прятались под партами

В сети появилось видео на котором ученики гимназии №175 в Казани сняли момент стрельбы устроенной 19-летним студентом. На видео дети прятались на полу за партами в школьном кабинете, а учительница стояла рядом со стеной у входа в класс. На фоне происходящего слышна сирена.
11 мая в казанской школе № 175 произошла стрельба. Погибли девять человек. Речь идет о восьми детях и одном учителе. Еще 21 человек пострадал. Несколько школьников спаслись, выпрыгнув в окно, однако двое из них разбились насмерть.
Следствие возбудило уголовное дело о массовом убийстве. В Татарстане объявили 12 мая днем траура.бПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, минпросвещения России Сергей Кравцов, а также представитель Президента РФ Игорь Комаров провели совещание на котором пришли к решению взять весь похоронный процесс на себя. В частности все расходы и организацию.
- Мне постоянно будут докладывать. В школе находится наш вице-премьер. Мы еще раз все проверим и обойдем каждую семью, – сказал Минниханов.
Глава Республики отметил, что 12 мая - день траура, школьники учиться не будут. В школах проведут тщательные проверки. Всем главам районов было поручено провести проверки в учебных заведениях, а сотрудники МВД и Росгвардии будут всю неделю контролировать школы в усиленном режиме.