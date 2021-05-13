Истинная итальянская паста: ломать макароны или брать большую кастрюлю? И почему вода для пасты должны быть соленой, как море

Автор поваренной книги поделился самыми большими ошибками, которые делают домашние повара при приготовлении макарон, включая разбивание спагетти, чтобы оно поместилось в кастрюле с водой, и добавление масла в воду для приготовления пищи.
Итальянско-австралийский телеведущая и кулинарный писатель Сильвия Коллока раскрыла свои золотые правила приготовления идеального блюда из пасты каждый раз.
В своей новой книге «Простой итальянский» 43-летняя мать сказала, что никогда не следует ломать сушеные спагетти перед их варкой, потому что длинные макаронные изделия должны легко вращаться вокруг вилки.
-Если вы не используете длинные пряди в качестве добавки к супу, никогда не ломайте их, чтобы они легче ложились на сковороду. Просто возьми кастрюлю побольше, - сказала она.
Итальянцы едят спагетти, вращая их длинные пряди вилками, чтобы они не соскользнули и не позволили капать соусу.
Паста может удерживать соус более эффективно, но если вы сломаете ее пополам, у вас будут более короткие пряди, из-за чего ее будет сложнее есть.
Хотя многие считают, что добавление масла в воду для приготовления пищи помогает предотвратить слипание макарон, Сильвия сказала, что этот метод на самом деле ничего не дает.
-Если вы это сделаете, масло всплывет наверх, что сделает его совершенно бесполезным, а затем, когда вы слейте воду из макарон, масляный слой будет мешать соусу прилипать, - объяснила она.
Сильвия сказала, что способ предотвратить слипание макаронных изделий - это просто отварить их в подсоленной воде и несколько раз перемешать во время приготовления.
По ее словам, чтобы приготовить идеальную пасту al dente, нужно всегда варить, а не варить на медленном огне.
-Никогда не готовьте пасту на медленном огне, иначе она превратится в липкую массу. Это то, что нужно, - это сильное кипение, - сказала она.
-Как правило, аль денте означает готовить макароны на минуту или две меньше, чем вы инстинктивно думаете. После того, как макароны вынут из воды, остаточное тепло продолжит процесс приготовления, и если вы бросаете макароны в соус, это также будет считаться временем приготовления, - рассказывает ведущая.
В прошлом году итальянский шеф-повар Андреа Транчеро, который работал в ресторанах, отмеченных звездами Мишлен по всему миру, рассказал о том, что можно и чего нельзя делать при приготовлении пасты.
-Идеальная паста начинается с макарон. Вкусное итальянское блюдо требует качественной основы, поэтому очень важно, чтобы вы выбирали для своего приготовления пасту высшего качества хорошего качества, - сказал г-н Транчеро Daily Mail Australia. -Вода для варки должна быть соленой, как море - я рекомендую примерно 7 г соли на литр воды - и кипятить с большими пузырьками, прежде чем добавлять макароны.
Шеф-повар Barilla сказал, что одна из самых больших ошибок домашних поваров - это ополаскивание приготовленных макарон холодной водой.
-Это только смывает крахмал с макарон, что на самом деле помогает сделать ваше готовое блюдо шелковистым и гладким, - пояснил он.
Не смешивать соус и пасту при подаче - еще одна ошибка, которую делают многие повара на кухне.
-Многие люди не заканчивают готовить макароны с соусом вместе на сковороде и не позволяют им впитать прекрасный вкус соуса, - сказал он.
Источник: dailymail.co.uk