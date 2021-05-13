Аномальная жара придет в Москву в мае 2021. Точная дата рекордного тепла

С 18 мая в центре России ожидается аномальная жара, которую принесет из пустыни Каракумы принесет аномальное тепло в центр России с 18-19 мая. Так, в столице температура воздуха поднимется до 30 градусов тепла, не исключены и температурные рекорды, рассказал ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
На следующей неделе, как только включится у нас в работу антициклон, усилится юго-восточная тяга, и весь тот среднеазиатский зной Каракумских пустынь попрет к нам. < ...> Мы окажемся в зоне аномального тепла, когда температура воздуха ночью будет 13-18, а днем - 25-30 градусов <тепла>. Это произойдет где-то к 18-19 мая, - отметил метеоролог.
По его словам, температура превышает норму на 7-12 градусов. Климатическая норма для середины мая в столице - 18 градусов тепла.
Тишковец сообщил, что из-за наступления аномальной жары в Москве может быть побит рекорд по теплу 124-летней давности.
- Есть шанс, что будет побит рекорд 1897 года для 18 мая <по теплу>. Жара будет только усиливаться. К выходным выйдем на 20-25 градусов, в понедельник уже будет 23-28 градусов, а вторник, среда - 25-30 градусов <тепла>. Конечно, для мая это очень много, - добавил сотрудник центра.