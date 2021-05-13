Парк "Бердская коса" больше 14 футбольных полей: Обское море и песчаный пляж накануне нашествия отдыхающих в Бердск

11 мая 2021 года «Курьер. Среда. Бердск» посетил городской парк Бердская Коса. Это место является особо охраняемой природной территорией с 21 сентября 2006 года. Его площадь более 10 гектаров — для сравнения площадь футбольного поля составляет 105×68 метров, то есть площадь косы больше 14 футбольных полей. В причинах создания ООТП указано, что данный лесопарк имеет большое научное и эколого-просветительское, природоохранное и эстетическое значение.
Сегодня это место — уникальное природное образование, содержащие настолько редкие виды животных и растений, что они включены в Красную книгу Новосибирской области. Бердчане и гости нашего города с удовольствием посещают это место с целью отдыха на природе, как в одиночестве, так и с семьёй или друзьями. Вход на территорию Бердской косы бесплатный, а за проезд нужно будет заплатить. Напоминаем, что в парке есть зона барбекю, а вне её разведение костров запрещено.