Парк "Бердская коса" больше 14 футбольных полей: Обское море и песчаный пляж накануне нашествия отдыхающих в Бердск
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Парк "Бердская коса" больше 14 футбольных полей: Обское море и песчаный пляж накануне нашествия отдыхающих в Бердск

12:56:575/13/2021,Дмитрий ПарыгинФото: Дмитрия Парыгина
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Бердчане и гости нашего города с удовольствием посещают это место с целью отдыха на природе, как в одиночестве, так и с семьёй или друзьями.

Бердская Коса
Бердская коса

11 мая 2021 года «Курьер. Среда. Бердск» посетил городской парк Бердская Коса. Это место является особо охраняемой природной территорией с 21 сентября 2006 года. Его площадь более 10 гектаров — для сравнения площадь футбольного поля составляет 105×68 метров, то есть площадь косы больше 14 футбольных полей. В причинах создания ООТП указано, что данный лесопарк имеет большое научное и эколого-просветительское, природоохранное и эстетическое значение.

Сегодня это место — уникальное природное образование, содержащие настолько редкие виды животных и растений, что они включены в Красную книгу Новосибирской области. Бердчане и гости нашего города с удовольствием посещают это место с целью отдыха на природе, как в одиночестве, так и с семьёй или друзьями. Вход на территорию Бердской косы бесплатный, а за проезд нужно будет заплатить. Напоминаем, что в парке есть зона барбекю, а вне её разведение костров запрещено.

За рекой видно Новый посёлок и Речкуновку
За рекой видно Новый посёлок и Речкуновку

С "острия" Косы открывается прекрасный вид
С "острия" косы открывается прекрасный вид

Если повернуть голову налево, то виден Новосибирск
Если повернуть голову налево, то виден Новосибирск

Возвращаясь тоже можно любоваться природой этого уникального места
Возвращаясь тоже можно любоваться природой этого уникального места

Левая сторона Косы. Вдали проходят работы на берегу
Левая сторона Бердской косы. Вдали проходят работы на берегу

пляж здесь каждый год уходит под воду, поэтому берег очищают от брёвен и мусора
Пляж здесь каждый год уходит под воду, поэтому берег очищают от брёвен и мусора

По словам рабочих вся песчаная часть будет затоплена
По словам рабочих вся песчаная часть будет затоплена

Сейчас здесь практически безлюдно, но на Майских праздниках здесь было много отдыхающих
Сейчас здесь практически безлюдно, но на майских праздниках здесь было много отдыхающих

Наш лесопарк - волшебное место
Наш лесопарк - волшебное место

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Бердская косапарк Бердская КосаОсобо Охраняемые Природные Территории
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