Строят ли открытый бассейн в санатории «Рассвет» вслед за «Сибиряком», рассказал директор Руслан Полищук
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Строят ли открытый бассейн в санатории «Рассвет» вслед за «Сибиряком», рассказал директор Руслан Полищук

11:59:125/13/2021,Дмитрий БороздинФото: Курьер. Среда. Бердск
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Директор санатория рассказал, когда планируется строительство бассейна.

Стройка взрослого бассейна на территории "Сибиряка" в Бердске

Слухи о строительстве на территории санатория «Рассвет» открытого бассейна подтвердил директор санатория Руслан Полищук. В беседе с корреспондентом «Курьер. Среда. Бердск» в четверг, 13 мая, он рассказал каким будет новый бассейн и чем обусловлен выбор конструкции.

- Бассейн будет переливного типа, то есть уровень воды будет вровень с землей и переливные решетки будут располагаться по всему периметру. Бассейны этой конструкции признаны более чистыми, а поскольку наш бассейн в спортивно-оздоровительном комплексе считается самым чистым в Бердске, по мнению клиентов, мы пошли на принцип и делаем уличный бассейн по такой же системе, - поясняет Руслан Альбертович.

По его словам, расположится будущий бассейн на площадке перед спорткомплексом, которую специально отгородят от проезжей части стеной из кирпича и профнастила. Размеры чаши составят 20 на 10 метров (площадь поверхности воды составит около 200 кв. м), глубина - 1,6 метров. Также поблизости появится и бассейн для детей, размерами 6 на 4 метра и глубиной до 0,7 м, в самой глубокой точке.

- Мы специально подводим к бассейнам тепловые сети, чтобы вода в них всегда была теплая. Планируется что работать они будут с середины мая до середины сентября. Ориентировочная дата открытия — середина июля, - добавил директор.

Также он сообщил, что на данный момент строительство бассейнов уже началось: открыт котлован и готовится подушка. По словам Руслана Полищука, бассейны обойдутся санаторию примерно в 20 млн руб.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал о строительстве открытого бассейна на территории санатория «Сибиряк».

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