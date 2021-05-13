Строят ли открытый бассейн в санатории «Рассвет» вслед за «Сибиряком», рассказал директор Руслан Полищук

Слухи о строительстве на территории санатория «Рассвет» открытого бассейна подтвердил директор санатория Руслан Полищук. В беседе с корреспондентом «Курьер. Среда. Бердск» в четверг, 13 мая, он рассказал каким будет новый бассейн и чем обусловлен выбор конструкции.
- Бассейн будет переливного типа, то есть уровень воды будет вровень с землей и переливные решетки будут располагаться по всему периметру. Бассейны этой конструкции признаны более чистыми, а поскольку наш бассейн в спортивно-оздоровительном комплексе считается самым чистым в Бердске, по мнению клиентов, мы пошли на принцип и делаем уличный бассейн по такой же системе, - поясняет Руслан Альбертович.
По его словам, расположится будущий бассейн на площадке перед спорткомплексом, которую специально отгородят от проезжей части стеной из кирпича и профнастила. Размеры чаши составят 20 на 10 метров (площадь поверхности воды составит около 200 кв. м), глубина - 1,6 метров. Также поблизости появится и бассейн для детей, размерами 6 на 4 метра и глубиной до 0,7 м, в самой глубокой точке.
- Мы специально подводим к бассейнам тепловые сети, чтобы вода в них всегда была теплая. Планируется что работать они будут с середины мая до середины сентября. Ориентировочная дата открытия — середина июля, - добавил директор.
Также он сообщил, что на данный момент строительство бассейнов уже началось: открыт котлован и готовится подушка. По словам Руслана Полищука, бассейны обойдутся санаторию примерно в 20 млн руб.
Ранее «Курьер. Среда. Бердск» писал о строительстве открытого бассейна на территории санатория «Сибиряк».