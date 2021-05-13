Сколько антител должно быть у привитого от коронавируса для формирования иммунитета?

После того как человек переболел коронавирусом, у него вырабатываются антитела (хотя не всегда), которые помогают не заразиться снова. Они защищают организм от инфекции. О том, какие бывают антитела и сколько их должно быть после прививки для иммунного ответа - в нашем материале.
Антитела иначе называются иммуноглобулины. Их в виде особых белков вырабатывает иммунная система, когда в организм попадает вирусная инфекция, в том числе COVID-19. Таким образом антитела обнаруживают инфекцию, уничтожают ее, но при этом способны сохранить о ней информацию на случай, если она вновь попадет в организм человека. При этом они также могут нейтрализовать грибки, бактерии и даже паразитов.
Иммуноглобулины бывают разных видов. В начале заражения коронавирусом в теле вырабатываются антитела М (IgM), они первыми сталкиваются с болезнью, с ее острой фазой. Из-за того, что на эти антитела возложена серьезная работа по отражению и уничтожению вируса, на тест-системах может возникнуть ложноположительный результат. Обычно после выздоровления антитела М (IgM) исчезают через 3 недели или месяц, однако после коронавируса они дольше остаются в организме - до 2-3 месяцев. После этого их заменяют иммуноглобулины IgG. В острый период, чтобы защитить слизистую от попадания инфекции, начинают синтезироваться и иммуноглобулины А (IgA).
Самыми последними вырабатываются антитела G (IgG), которые возникают через 5-7 недель после того, как коронавирус попал внутрь человеческого организма. Их главная особенность состоит в том, что они могут сохранять в себе информацию о вирусе SARS-CoV-2 на насколько месяцев или даже лет, что говорит об иммунном ответе или уже сформированном иммунитете. Сейчас принято считать, что если у пациента в крови содержится IgG более пятнадцати, а IgM — менее двух, то он не просто выздоровел, но уже имеет довольно стойкий иммунитет.
У тех, кто привился Спутником V или другой вакциной, уровень антител в организме разный. Так, согласно одной из лабораторий, если у человека в крови присутствует ≥ 15,0 относительных единиц на миллилитр (ОЕ/мл), то это говорит о выработавшемся стойком иммунитете к вирусу. Если значение 12,0 - 15,0 ОЕ/мл, то этот результат сомнительный, уровень антител невысокий - требуется повторное исследование. Концентрация антител в значениях 0,0 - 12,0 ОЕ/мл - признак того, что у человека нет антител, либо он находится в инкубационном периоде.
Среди тех, что вакцинировался от коронавируса двумя вакцинами, есть очень хорошие результаты. Так, например, встречаются цифры, равные 118 ОЕ/мл, что говорит об очень высоком уровне антител. У других их концентрация в крови может быть 163 ОЕ/мл, 210 ОЕ/мл. Однако не всем так везет, бывают случаи, когда после прививки антитела не вырабатываются вовсе - это связывают с тем, что они могут появиться после 40 дней от первой дозы вакцинны. Специалисты отмечают, что уровень антител может отличаться в зависимости от используемой тест-системы, которых сейчас огромное множество, в целом показатели могут быть от 50 до 300 относительных единиц на миллилитр, что считается нормой. Также концентрация в крови может меняться, сначала увеличиваться, а потом падать. При этом важно учитывать, что каждый организм по своему реагирует на вакцины и вырабатывает иммунитет. На это могут влиять лекарственные препараты, алкоголизм, хронические заболевания, стресс, иммунодефицит. Даже если тест показал низкий уровень антител, это не значит, что у человека нет иммунитета, потому что он у каждого работает индивидуально. По мнению специалистов, антитела начинают вырабатываться уже через 2 недели после прививки.