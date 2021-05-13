Сколько антител должно быть у привитого от коронавируса для формирования иммунитета?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Сколько антител должно быть у привитого от коронавируса для формирования иммунитета?

12:50:225/13/2021,Мария РодченковаФото: pixabay.com
0

У тех, кто привился Спутником V или другой вакциной, уровень антител в организме разный.

Среди тех, что вакцинировался от коронавируса двумя вакцинами, есть очень хорошие результаты
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
В Бердске ставят вакцину против коронавируса на площади Горького: Мобильный пункт будет работать 12,13 и 14 мая 2021

В Бердске ставят вакцину против коронавируса на площади Горького: Мобильный пункт будет работать 12,13 и 14 мая 2021У Путина обнаружили хороший показатель антител после прививки от коронавирусаЕщё 110 новости

После того как человек переболел коронавирусом, у него вырабатываются антитела (хотя не всегда), которые помогают не заразиться снова. Они защищают организм от инфекции. О том, какие бывают антитела и сколько их должно быть после прививки для иммунного ответа - в нашем материале.

Антитела иначе называются иммуноглобулины. Их в виде особых белков вырабатывает иммунная система, когда в организм попадает вирусная инфекция, в том числе COVID-19. Таким образом антитела обнаруживают инфекцию, уничтожают ее, но при этом способны сохранить о ней информацию на случай, если она вновь попадет в организм человека. При этом они также могут нейтрализовать грибки, бактерии и даже паразитов.

Иммуноглобулины бывают разных видов. В начале заражения коронавирусом в теле вырабатываются антитела М (IgM), они первыми сталкиваются с болезнью, с ее острой фазой. Из-за того, что на эти антитела возложена серьезная работа по отражению и уничтожению вируса, на тест-системах может возникнуть ложноположительный результат. Обычно после выздоровления антитела М (IgM) исчезают через 3 недели или месяц, однако после коронавируса они дольше остаются в организме - до 2-3 месяцев. После этого их заменяют иммуноглобулины IgG. В острый период, чтобы защитить слизистую от попадания инфекции, начинают синтезироваться и иммуноглобулины А (IgA).

Самыми последними вырабатываются антитела G (IgG), которые возникают через 5-7 недель после того, как коронавирус попал внутрь человеческого организма. Их главная особенность состоит в том, что они могут сохранять в себе информацию о вирусе SARS-CoV-2 на насколько месяцев или даже лет, что говорит об иммунном ответе или уже сформированном иммунитете. Сейчас принято считать, что если у пациента в крови содержится IgG более пятнадцати, а IgM — менее двух, то он не просто выздоровел, но уже имеет довольно стойкий иммунитет.

У тех, кто привился Спутником V или другой вакциной, уровень антител в организме разный. Так, согласно одной из лабораторий, если у человека в крови присутствует ≥ 15,0 относительных единиц на миллилитр (ОЕ/мл), то это говорит о выработавшемся стойком иммунитете к вирусу. Если значение 12,0 - 15,0 ОЕ/мл, то этот результат сомнительный, уровень антител невысокий - требуется повторное исследование. Концентрация антител в значениях 0,0 - 12,0 ОЕ/мл - признак того, что у человека нет антител, либо он находится в инкубационном периоде.

Среди тех, что вакцинировался от коронавируса двумя вакцинами, есть очень хорошие результаты. Так, например, встречаются цифры, равные 118 ОЕ/мл, что говорит об очень высоком уровне антител. У других их концентрация в крови может быть 163 ОЕ/мл, 210 ОЕ/мл. Однако не всем так везет, бывают случаи, когда после прививки антитела не вырабатываются вовсе - это связывают с тем, что они могут появиться после 40 дней от первой дозы вакцинны. Специалисты отмечают, что уровень антител может отличаться в зависимости от используемой тест-системы, которых сейчас огромное множество, в целом показатели могут быть от 50 до 300 относительных единиц на миллилитр, что считается нормой. Также концентрация в крови может меняться, сначала увеличиваться, а потом падать. При этом важно учитывать, что каждый организм по своему реагирует на вакцины и вырабатывает иммунитет. На это могут влиять лекарственные препараты, алкоголизм, хронические заболевания, стресс, иммунодефицит. Даже если тест показал низкий уровень антител, это не значит, что у человека нет иммунитета, потому что он у каждого работает индивидуально. По мнению специалистов, антитела начинают вырабатываться уже через 2 недели после прививки.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
иммунитетпандемиякоронавирусCOVID-19антитела
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы поставили вакцину?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Можно ли работать 13 мая на Ураза Байрам-2021: что запрещено делать и что сделать обязательно-обязательно
    12:20:18 5/13/2021
    Можно ли работать 13 мая на Ураза Байрам-2021: что запрещено делать и что сделать обязательно-обязательно
    Санитарам и медсестрам попросил поднять зарплату детский онколог Александр Румянцев
    12:19:56 5/13/2021
    Санитарам и медсестрам попросил поднять зарплату детский онколог Александр Румянцев
    БердскСтроят ли открытый бассейн в санатории «Рассвет» вслед за «Сибиряком», рассказал директор Руслан Полищук
    11:59:12 5/13/2021
    Строят ли открытый бассейн в санатории «Рассвет» вслед за «Сибиряком», рассказал директор Руслан Полищук
    Бердск10 000 рублей в августе 2021 полагаются школьникам или детям от 6 до 18 лет, разъяснения Пенсионного фонда
    11:54:22 5/13/2021
    10 000 рублей в августе 2021 полагаются школьникам или детям от 6 до 18 лет, разъяснения Пенсионного фонда
    Аномальная жара придет в Москву в мае 2021. Точная дата рекордного тепла
    11:51:54 5/13/2021
    Аномальная жара придет в Москву в мае 2021. Точная дата рекордного тепла
    Картинки Ураза Байрам-2021: самые праздничные поздравления для мусульман на 13 мая
    11:20:45 5/13/2021
    Картинки Ураза Байрам-2021: самые праздничные поздравления для мусульман на 13 мая
    Прямая трансляция праздничной молитвы Ид аль-Фитр из Московской Соборной мечети 13 мая 2021. Смотрите онлайн
    11:16:43 5/13/2021
    Прямая трансляция праздничной молитвы Ид аль-Фитр из Московской Соборной мечети 13 мая 2021. Смотрите онлайн
    В 43 года умерла журналистка Татьяна Никонова
    10:41:17 5/13/2021
    В 43 года умерла журналистка Татьяна Никонова
    БердскПокупаем дачу мечты в Бердске
    10:40:52 5/13/2021
    Покупаем дачу мечты в Бердске
    Гороскоп на 14 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:00 5/13/2021
    Гороскоп на 14 мая 2021 года: самое главное для каждого индивидуально