Толпа школьниц жестоко избила девушку. Инцидент попал на видео
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Толпа школьниц жестоко избила девушку. Инцидент попал на видео

12:55:195/13/2021Фото: Инцидент Кузбасс
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Конфликт мог начаться из-за «ревности».

Девушки поочередно жестоко избивали её

Группа школьниц в городе Березовский Кемеровской области избила сверстницу. Видео опубликовало сообщество «Инцидент Кузбасс» в телеграме.

На кадрах видео обидчицы жестоко избивают девушку ногами и руками, в том числе по голове. Пострадавшая лежит на земле и не сопротивляется. По информации паблика, ей искалечили лицо, сломали нос, произошло сотрясение мозга.

Предположительно, ссора могла начаться из-за «ревности».

После того, как ролик попал в сеть, прокуратура начала проверку.

- В том числе, будут изучены условия жизни несовершеннолетних в семье, личности правонарушителей и потерпевшей, причинах и условиях, способствовавших противоправному поведению подростков, осуществлении в отношении них индивидуальной профилактической работы органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — отметили в ведомстве.

Также проверку объявил Следственный комитет.

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