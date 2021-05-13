Толпа школьниц жестоко избила девушку. Инцидент попал на видео

Группа школьниц в городе Березовский Кемеровской области избила сверстницу. Видео опубликовало сообщество «Инцидент Кузбасс» в телеграме.
На кадрах видео обидчицы жестоко избивают девушку ногами и руками, в том числе по голове. Пострадавшая лежит на земле и не сопротивляется. По информации паблика, ей искалечили лицо, сломали нос, произошло сотрясение мозга.
Предположительно, ссора могла начаться из-за «ревности».
После того, как ролик попал в сеть, прокуратура начала проверку.
- В том числе, будут изучены условия жизни несовершеннолетних в семье, личности правонарушителей и потерпевшей, причинах и условиях, способствовавших противоправному поведению подростков, осуществлении в отношении них индивидуальной профилактической работы органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — отметили в ведомстве.
Также проверку объявил Следственный комитет.