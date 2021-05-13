Можно ли работать 13 мая на Ураза Байрам-2021: что запрещено делать и что сделать обязательно-обязательно

13 мая 2021 года весь мусульманский мир отмечает один из самых своих больших праздников - Ураза-байрам. Этот праздник отмечается сразу после окончания месяца Рамадан, в течение которого мусульмане держали строгий пост.
Во многих регионах, где преимущественно живут мусульмане, этот праздник объявляется официально государственным выходным днем.
Что нужно сделать?
В этот день просыпаются очень рано. До начала рассвета нужно успеть совершить омовение, принять нечетное количество фиников, запить их можно водой. Затем в чистых свежих одеждах мусульманам нужно направиться в мечеть. Там собираются все для общего праздничного намаза. Молитва длится до самого обеда, после чего начинается праздник разговения. Мужчинам посещение мечети обязательно, женщинам - по желанию.
Ограничения поста Рамадан сняты, все люди веселятся. На столы накрываются самые богатые и питательные блюда. Есть можно все. Не принято праздновать в кругу своей семьи - обязательно в этот день нужно посетить родителей и других старших родственников.
Обязательным в этот день является милостыня бедным и нищим. Можно давать милостыню продуктами или готовыми блюдами, или деньгами.
Празднование продолжается несколько дней (обычно три дня), но самым торжественным, конечно, является первый день праздника.
Четкого запрета на работу в этот день нет, если вы успели сходить в мечеть и помолиться, отпраздновать и у вас осталось время - то работать можно. Но как правило такого свободного времени не остается - праздник положено отмечать очень широко и весело.
Что запрещено?
Строго нельзя в этот день игнорировать молитву.
Запрещено отказывать в милости и помощи нуждающимся.
Запрещено обижать кого бы то ни было.
Запрещено отмечать этот праздник только в своих стенах, нужно отмечать вместе со всеми.
Строго запрещается ругаться.