Можно ли работать 13 мая на Ураза Байрам-2021: что запрещено делать и что сделать обязательно-обязательно
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Можно ли работать 13 мая на Ураза Байрам-2021: что запрещено делать и что сделать обязательно-обязательно

12:20:185/13/2021Фото: pxhere
0

Обязательным в этот день является милостыня бедным и нищим. Можно давать милостыню продуктами или готовыми блюдами, или деньгами.

мечеть
Праздничная молитва объединяет всех мусульман в Ураза-байрам

13 мая 2021 года весь мусульманский мир отмечает один из самых своих больших праздников - Ураза-байрам. Этот праздник отмечается сразу после окончания месяца Рамадан, в течение которого мусульмане держали строгий пост.

Во многих регионах, где преимущественно живут мусульмане, этот праздник объявляется официально государственным выходным днем.

Что нужно сделать?

В этот день просыпаются очень рано. До начала рассвета нужно успеть совершить омовение, принять нечетное количество фиников, запить их можно водой. Затем в чистых свежих одеждах мусульманам нужно направиться в мечеть. Там собираются все для общего праздничного намаза. Молитва длится до самого обеда, после чего начинается праздник разговения. Мужчинам посещение мечети обязательно, женщинам - по желанию.

Ограничения поста Рамадан сняты, все люди веселятся. На столы накрываются самые богатые и питательные блюда. Есть можно все. Не принято праздновать в кругу своей семьи - обязательно в этот день нужно посетить родителей и других старших родственников.

Обязательным в этот день является милостыня бедным и нищим. Можно давать милостыню продуктами или готовыми блюдами, или деньгами.

Празднование продолжается несколько дней (обычно три дня), но самым торжественным, конечно, является первый день праздника.

Четкого запрета на работу в этот день нет, если вы успели сходить в мечеть и помолиться, отпраздновать и у вас осталось время - то работать можно. Но как правило такого свободного времени не остается - праздник положено отмечать очень широко и весело.

Что запрещено?

Строго нельзя в этот день игнорировать молитву.

Запрещено отказывать в милости и помощи нуждающимся.

Запрещено обижать кого бы то ни было.

Запрещено отмечать этот праздник только в своих стенах, нужно отмечать вместе со всеми.

Строго запрещается ругаться.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ислампраздникирамаданмусульманские праздникиУразабайрам
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы проведете праздник?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Можно ли работать 13 мая на Ураза Байрам-2021: что запрещено делать и что сделать обязательно-обязательно
    12:20:18 5/13/2021
    Можно ли работать 13 мая на Ураза Байрам-2021: что запрещено делать и что сделать обязательно-обязательно
    Санитарам и медсестрам попросил поднять зарплату детский онколог Александр Румянцев
    12:19:56 5/13/2021
    Санитарам и медсестрам попросил поднять зарплату детский онколог Александр Румянцев
    БердскСколько стоит рассада помидоров, огурцов, перцев и баклажанов на рынке Бердска в мае 2021
    12:08:18 5/13/2021
    Сколько стоит рассада помидоров, огурцов, перцев и баклажанов на рынке Бердска в мае 2021
    БердскСтроят ли открытый бассейн в санатории «Рассвет» вслед за «Сибиряком», рассказал директор Руслан Полищук
    11:59:12 5/13/2021
    Строят ли открытый бассейн в санатории «Рассвет» вслед за «Сибиряком», рассказал директор Руслан Полищук
    Бердск10 000 рублей в августе 2021 полагаются школьникам или детям от 6 до 18 лет, разъяснения Пенсионного фонда
    11:54:22 5/13/2021
    10 000 рублей в августе 2021 полагаются школьникам или детям от 6 до 18 лет, разъяснения Пенсионного фонда
    Аномальная жара придет в Москву в мае 2021. Точная дата рекордного тепла
    11:51:54 5/13/2021
    Аномальная жара придет в Москву в мае 2021. Точная дата рекордного тепла
    Картинки Ураза Байрам-2021: самые праздничные поздравления для мусульман на 13 мая
    11:20:45 5/13/2021
    Картинки Ураза Байрам-2021: самые праздничные поздравления для мусульман на 13 мая
    Прямая трансляция праздничной молитвы Ид аль-Фитр из Московской Соборной мечети 13 мая 2021. Смотрите онлайн
    11:16:43 5/13/2021
    Прямая трансляция праздничной молитвы Ид аль-Фитр из Московской Соборной мечети 13 мая 2021. Смотрите онлайн
    Молодой водитель умер в пробке на Димитровском мосту в Новосибирске
    11:02:01 5/13/2021
    Молодой водитель умер в пробке на Димитровском мосту в Новосибирске
    БердскСвалочный репортаж в мае 2021: Строят или нет новый полигон ТКО у кладбища Бердска?
    10:48:49 5/13/2021
    Свалочный репортаж в мае 2021: Строят или нет новый полигон ТКО у кладбища Бердска?