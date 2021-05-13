Молодой водитель умер в пробке на Димитровском мосту в Новосибирске

Во время вечерней пробки 12 мая на Димитровскм мосту Новосибирска умер молодой водитель. Мужчине было всего лишь 24 года. В этой же пробке находилась бригада скорой помощи. Медики попытались спасти молодого новосибирца, но было слишком поздно.
Инцидент произошел около 19.30. Очевидцы происшествия рассказали в соцсетях очевидцы, что умер водитель Honda Odyssey. Он успел остановиться и попытался выйти из автомобиля.
- Мужчина молодой, 1996 года рождения. Выпал из-за руля, мы, проезжая мимо, обнаружили его без признаков жизни. Реанимационные мероприятия были проведены в полном объеме в соответствии с протоколом, – рассказала главврач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.