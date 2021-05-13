В 43 года умерла журналистка Татьяна Никонова

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Умерла российская журналистка, блогер и активист Татьяна Никонова. Об этом сообщается в ее Telegram-канале. Сообщается, что Татьяна ушла из жизни из-за болезни. Но из-за какой - не сообщается. Время и место прощания с журналисткой объявят чуть позже.Татьяна Никонова создала новостной сайт Spletnik.ru, а в 2007 году его продала. С 2009-го журналист начала управлять контентным наполнением портала о здоровом образе жизни. В 2012-м она стала главным редактором портала о культурном наследии России. В том же году блогер стала вести просветительский и развлекательный ресурс о сексе, теле и гендере.