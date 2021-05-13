В 43 года умерла журналистка Татьяна Никонова
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В 43 года умерла журналистка Татьяна Никонова

10:41:175/13/2021Фото: twitter.com/Wonderzine
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Время и место прощания с умершей объявят чуть позже.

Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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За особые заслуги в развитии здравоохранения детского населения и большой вклад в выздоровление подрастающего поколения Татьяна Никонова уже неоднократно получала награды
Умерла российская журналистка, блогер и активист Татьяна Никонова. Об этом сообщается в ее Telegram-канале. Сообщается, что Татьяна ушла из жизни из-за болезни. Но из-за какой - не сообщается. Время и место прощания с журналисткой объявят чуть позже.
Татьяна Никонова создала новостной сайт Spletnik.ru, а в 2007 году его продала. С 2009-го журналист начала управлять контентным наполнением портала о здоровом образе жизни. В 2012-м она стала главным редактором портала о культурном наследии России. В том же году блогер стала вести просветительский и развлекательный ресурс о сексе, теле и гендере.
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