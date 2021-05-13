Прямая трансляция праздничной молитвы Ид аль-Фитр из Московской Соборной мечети 13 мая 2021. Смотрите онлайн
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Прямая трансляция праздничной молитвы Ид аль-Фитр из Московской Соборной мечети 13 мая 2021. Смотрите онлайн

11:16:435/13/2021Фото: Стоп-кадр с видео
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"Завершился священный месяц Рамадан, и российские мусульмане с радостью встречают светлый, долгожданный праздник. Испокон веков Ураза-байрам отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию", - сказал президент России.

Мусульмане отмечают великий праздник молитвой
Мусульмане отмечают великий праздник молитвой

13 мая 2021 года мусульмане всего мира отмечают священный праздник - Ураза-Байрам. Вы можете посмотреть прямую трансляцию праздничной молитвы Ид аль-Фитр из Московской Соборной мечети прямо сейчас.

Поздравление главы Российского государства Владимира Владимировича Путина с Ураза-байрам:

Мусульманам России

Сердечно поздравляю вас с праздником Ураза-байрам.

Завершился священный месяц Рамадан, и российские мусульмане с радостью встречают светлый, долгожданный праздник. Испокон веков Ураза-байрам отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию.

Последователи ислама в России с огромным уважением относятся х многовековым историческим, религиозным, культурным традициям предков, бережно передают их из поколения в поколение. Мусульманские организации активно участвуют в жизни страны, укрепляют взаимодействие с государственными и общественными структурами, уделяют неустанное внимание благотворительным, образовательным, просветительским инициативам. И, конечно, особо отмечу их востребованную, истинно подвижническую деятельность, которая в нынешнее сложное время помогает людям выстоять, справиться с трудностями.

От души желаю вам успехов, здоровья, благополучия.

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