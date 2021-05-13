Концерт Моргенштерна в Санкт-Петербурге на 16 мая отменили

Выступление популярного среди молодежи исполнителя Моргенштерна, он же Алишер Алиев, отменили в Санкт-Петербурге. Концерт должен был состояться 16 мая на площадке Музея стрит-арта. Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Росии Екатерина Мизулина прокомментировала, с чем связано такое решение:
- Родительские организации направили очень много обращений в адрес властей и организаторов концерта. Их беспокоит возможное продолжение пропаганды наркотиков среди детей этим исполнителем. На обращения родителей последовала реакция - концерт был отменен, - сказала она.
Ранее в отношении Моргенштерна было возбуждено административное дело в связи с возможной пропагандой употребления наркотических веществ в его песнях.
На странице мероприятия во "ВКонтакте" 12 мая опубликовано сообщение о том, что концерт Моргенштерна переносится "в связи с продлением в городе коронавирусных ограничений, запрещающих танцпол в любом его виде". Новая дата пока не объявлена.
- Все билеты действительны, их не надо сдавать или обменивать, - уточнили организаторы мероприятия.
Комитет по культуре Санкт-Петербурга разместил на своей странице во "ВКонтакте" разъяснение в связи с отменой концерта исполнителя:
- В соответствии с порядком согласования проведения культурных и зрелищных мероприятий организаторы обязаны согласовывать с комитетом по культуре все мероприятия численностью более 75 человек. Комитетом была рассмотрена заявка организаторов концерта Моргенштерна в Музее стрит-арта, запланированного на 16 мая. В связи с нарушением условий порядка 7 мая заявителю был направлен отказ.
Уточняется, что повторно направленная организаторами заявка не может быть рассмотрена из-за нарушения сроков подачи.