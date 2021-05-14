Как правильно ухаживать за пушистиками, Nestle Purina расскажет школьникам на форуме «СибЭкоПром-2021»
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Как правильно ухаживать за пушистиками, Nestle Purina расскажет школьникам на форуме «СибЭкоПром-2021»

11:33:395/14/2021
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Среди проектов компании особое место занимает школьная образовательная программа «Мы – твои друзья», посвященная обучению детей ответственному отношению к домашним животным.

Миссия компании – повышать качество жизни домашних животных и тех, кто их любит

С 19 по 21 мая в Новосибирске пройдет сибирский эколого-промышленный форум «СибЭкоПром-2021». Его официальным партнером выступит бренд Purina. Представители компании подведут итоги реализации школьной образовательной программы по обучению детей ответственному отношению к домашним питомцам «Мы – твои друзья».

Миссия компании – повышать качество жизни домашних животных и тех, кто их любит. Для достижения этой цели бренд инвестирует в развитие регионов присутствия и социальное благополучие местных жителей и их питомцев. Это происходит и в Новосибирской области.

В сентябре 2020 года «Нестле Пурина ПетКер» начала масштабный инвестпроект по строительству фабрики по производству кормов в Искитимском районе региона. Уточняется, что предприятие использует в производстве современные экологические технологии, чтобы обеспечить качественными кормами владельцев животных.

Бренд также развивает социальные проекты в Новосибирской области. Основное место занимает школьная образовательная программа «Мы – твои друзья». Она посвящена обучению детей ответственному отношению к домашним животным: как заботиться о питомцах, правильно кормить и поддерживать здоровье, какая роль животного в жизни человека и другое.

Программа проходит в формате интерактивных внеклассных занятий для учеников 8-11 лет. С 2017 по 2021 годы участниками проекта стали 620 000 детей и педагогов из 30 регионов России. На форуме Purina поделится итогами реализации программы в текущем учебном году и планами по увеличению охвата проекта в 2021-2022 годах.

- Четыре года – значимый срок для любого социального проекта, позволяющий оценить его нужность и востребованность. Результаты внедрения нашей программы убедительно подтверждают ее реальный вклад в дело воспитания в обществе культуры ответственности по отношению к домашним животным. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что программа “Мы – твои друзья” стала эффективным образовательным инструментом для российской школы, позволяющим вырастить поколение ответственных владельцев домашних животных. Мы с нетерпением ждем возможности представить наши данные участникам форума, а также всем, кто осознает необходимость формирования культуры бережного отношения к питомцам и окружающему миру в целом, – отмечает руководитель отдела образовательных программ «Нестле Россия» Александра Макеева.

Программа «Мы – твои друзья» является ключевым проектом в рамках инициативы «Пурина в обществе». В ней озвучены 10 обязательств, которые делают лучше мир питомцев и их хозяев. Например, поиск хозяев для бездомных животных, запуск программ по ответственному отношению к питомцам, научные исследования здоровья домашних животных, улучшение экологических характеристик упаковки кормов и другие.

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