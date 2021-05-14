В Москве за взятку задержали сына экс-главы Мордовии
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В Москве за взятку задержали сына экс-главы Мордовии

10:36:295/14/2021Фото: flickr.com
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В настоящее время Меркушкина везут в Мордовию, где ему планируют предъявить обвинение.

Алексей Меркушкин является сыном бывшего главы республики Мордовия

В Москве задержали сына экс-губернатора Мордовии Алексея Меркушкина и бывшего заместителя председателя правительства республики по делу о взятке начальнику отделения республиканского Центробанка. Об этом сообщил депутат госдумы Александр Хинштейн.

- Алексей Меркушкин был задержан сегодня в аэропорту "Шереметьево" при попытке вылететь рейсом СУ-1842 в Минск, - написал депутат в Telegram-канале.

По словам Хинштейна, задержание по уголовному делу о даче взятки начальнику отделения ЦБ по Мордовии Александру Тренькину осуществили сотрудники антикоррупционного управления МВД республики.

- В настоящее время Меркушкина везут в Мордовию, где ему планируют предъявить обвинение, - отметил чиновник.

По данным уголовного дела, взятка представителю банка дали за отзыв выданного по результатам проверки банка "Мордовпромстройбанк" предписания.

Деньги передавались под видом выкупа у дочери представителя банка принадлежащих ему акций ОАО. За них было заплачено 7 млн рублей при рыночной цене в 40 тысяч.

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