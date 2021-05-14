"Мы думали, что 90-е уже давно прошли": Что происходит на "Бердчанке" спустя две недели после рейдерского захвата. Смотрите фоторепортаж

Ситуация на ОАО "Бердчанка" волнует многих жителей Бердска. Рейдерский захват на предприятии произошел 2 недели назад.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", сотрудники Росгвардии и ФСБ нагрянули на бывшую швейную фабрику спонтанно. Через некоторое время на место происшествия прибыла полиция и разогнала собравшихся. Арендаторы боялись, что пострадают, но все обошлось. По словам сына бывшего руководителя ОАО "Бердчанка" Дмитрия Степанова, в настоящее время фабрику пытаются банкротить для того, чтобы построить 4 дома. Идет изрядная борьба за землю.
Сегодня, 14 мая журналист "Курьер. Среда. Бердск" прибыл на ОАО "Бердчанка" и выяснил, не было ли повторного захвата на предприятии и продолжают ли арендаторы площадей работать.
Так, ворота на "Бердчанку" стоят открытыми. На воротах виднеются различные рекламные вывески: "СТО","Лазертаг", "Автомойка", "Карате", которые привлекают внимание горожан. Справа от ворот можно заметить, что часть сайдинга отсутствует, а кирпич начинает рушиться.
Пройдя огромные железные двери, журналист поинтересовался у сторожа, охраняющего территорию: Был ли рейдерский захват? Но удовлетворительного ответа "Курьер. Среда. Бердск" не получил. Женщина-напарница, осуществляющая охрану, наотрез ответила:" Не было у нас ничего!".
Пройдя ворота мы заметили, как сотрудники шиномонтажа работают, однако "Автомойка" и "Лазертаг" были закрыты.
Выйдя из ворот и пройдя вдоль голубого здания "Бердчанки", были обнаружены и другие огромные вывески, свидетельствующие о физической подготовке. Журналист зашел внутрь и выяснил, что там находится.
Далее взору открывается подобие подъезда. Внутри стоят велосипеды детей, по всей вероятности, тех, которые занимаются в спортивном зале.
Поднявшись по лестнице, заметен указатель "Кудо-карате". Как выяснилось, на втором этаже расположен зал для занятий спортом. Он оказался открыт и в нем громко играла музыка.
С другой стороны здания расположены объекты питания. Некоторые из них закрыты.
В следующее кафе также не удалось попасть. Входная дверь в помещение была немного выбита, видимо кафе не функционирует давно.
Пройдя чуть дальше мы увидели, что арендаторы "горячей выпечки и "азиатских продуктов" были на месте. Товары здесь активно продают.
Пообщавшись с продавцами, стало известно, что момент рейдерского захвата они не застали. Кассиры торговых площадей подтвердили, что захват проводился с другой стороны здания.
- Сюда не являлись. Покупатели говорили, что вроде как у нас хотят снести территорию и построить дома. Мы здесь второй месяц магазин. Нас они не трогали,- произнесла одна из продавцов 13 мая.
К беседе подключились и другие сотрудники магазина. Рабочие в шоке от проявленных мер.
- Мы думали, что 90-е уже давно прошли,- произнесли они.
Впрочем, далее в магазины пришли покупатели.
В настоящее время акционеры "Бердчанки" со слезами на глазах смотрят на разрушающееся бывшее здание швейной фабрики. О их переживаниях и намерениях - читайте в ближайшее время.