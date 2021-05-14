"Мы думали, что 90-е уже давно прошли": Что происходит на "Бердчанке" спустя две недели после рейдерского захвата. Смотрите фоторепортаж
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Мы думали, что 90-е уже давно прошли": Что происходит на "Бердчанке" спустя две недели после рейдерского захвата. Смотрите фоторепортаж

9:45:145/14/2021,Алина БуроваФото: Алины Буровой
0

Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск" здание бывшей швейной фабрики разрушается. В коридорах помещений ни души. Большинство арендаторов отсутствует. С другой же стороны здания, активно торгуют русскими пирожками, да азиатскими салатами.

Когда-то здесь была швейная фабрика

Ситуация на ОАО "Бердчанка" волнует многих жителей Бердска. Рейдерский захват на предприятии произошел 2 недели назад.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", сотрудники Росгвардии и ФСБ нагрянули на бывшую швейную фабрику спонтанно. Через некоторое время на место происшествия прибыла полиция и разогнала собравшихся. Арендаторы боялись, что пострадают, но все обошлось. По словам сына бывшего руководителя ОАО "Бердчанка" Дмитрия Степанова, в настоящее время фабрику пытаются банкротить для того, чтобы построить 4 дома. Идет изрядная борьба за землю.

Сегодня, 14 мая журналист "Курьер. Среда. Бердск" прибыл на ОАО "Бердчанка" и выяснил, не было ли повторного захвата на предприятии и продолжают ли арендаторы площадей работать.

Так, ворота на "Бердчанку" стоят открытыми. На воротах виднеются различные рекламные вывески: "СТО","Лазертаг", "Автомойка", "Карате", которые привлекают внимание горожан. Справа от ворот можно заметить, что часть сайдинга отсутствует, а кирпич начинает рушиться.

Ворота открыты. Две недели назад здесь осуществлялся рейдерский захват

Пройдя огромные железные двери, журналист поинтересовался у сторожа, охраняющего территорию: Был ли рейдерский захват? Но удовлетворительного ответа "Курьер. Среда. Бердск" не получил. Женщина-напарница, осуществляющая охрану, наотрез ответила:" Не было у нас ничего!".

Охрана с журналистами разговаривать не стала

Пройдя ворота мы заметили, как сотрудники шиномонтажа работают, однако "Автомойка" и "Лазертаг" были закрыты.

С закрытыми дверями стоит автомойка

Выйдя из ворот и пройдя вдоль голубого здания "Бердчанки", были обнаружены и другие огромные вывески, свидетельствующие о физической подготовке. Журналист зашел внутрь и выяснил, что там находится.

Железная дверь на входе изнутри обита фанерой

Далее взору открывается подобие подъезда. Внутри стоят велосипеды детей, по всей вероятности, тех, которые занимаются в спортивном зале.

Внутри ни одной души

Пройдя вперед можно увидеть выход на улицу

Когда-то по этим коридорам ходили сотрудники швейной фабрики "Бердчанка"

Поднявшись по лестнице, заметен указатель "Кудо-карате". Как выяснилось, на втором этаже расположен зал для занятий спортом. Он оказался открыт и в нем громко играла музыка.

Теперь "Бердчанку" посещают те, кто занимаются спортом

Открытый зал для занятий спортом в "Бердчанке"

С другой стороны здания расположены объекты питания. Некоторые из них  закрыты.

Двери столовой "Бердчанка" были закрыты

В следующее кафе также не удалось попасть. Входная дверь в помещение была немного выбита, видимо кафе не функционирует давно.

В следующее кафе также не удалось попасть

Пройдя чуть дальше мы увидели, что арендаторы "горячей выпечки и "азиатских продуктов" были на месте. Товары здесь активно продают.

Вход в обе двери оказался свободен

Пообщавшись с продавцами, стало известно, что момент рейдерского захвата они не застали. Кассиры торговых площадей подтвердили, что захват проводился с другой стороны здания.

- Сюда не являлись. Покупатели говорили, что вроде как  у нас хотят  снести территорию и построить дома. Мы здесь второй месяц магазин. Нас они не трогали,- произнесла одна из продавцов 13 мая.

К беседе подключились и другие сотрудники магазина. Рабочие в шоке от проявленных мер.

- Мы думали, что 90-е уже давно прошли,- произнесли они.

Впрочем, далее в магазины пришли покупатели.

Теперь в здании бывшей швейной фабрики торгуют пирожками, да салатами

В настоящее время акционеры "Бердчанки" со слезами на глазах смотрят на разрушающееся бывшее здание швейной фабрики. О их переживаниях и намерениях - читайте в ближайшее время.

Что будет со зданием дальше - покажет время

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
бердчанкасиловикиакционерырейдерский захватарендаторышвейная фабрикаделят землю
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

"Бердчанка" заслуживает большего?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В России готовы отказаться от ЕГЭ. Когда это произойдет, рассказываем
    9:37:58 5/14/2021
    В России готовы отказаться от ЕГЭ. Когда это произойдет, рассказываем
    БердскРабота в Бердске: Учителя иностранного языка на зарплату до 50 000 рублей ищут в школе №10
    9:30:12 5/14/2021
    Работа в Бердске: Учителя иностранного языка на зарплату до 50 000 рублей ищут в школе №10
    Илон Маск остановил продажу Tesla из-за биткоинов
    9:24:45 5/14/2021
    Илон Маск остановил продажу Tesla из-за биткоинов
    Календарь дачника на 14 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    9:20:53 5/14/2021
    Календарь дачника на 14 мая 2021 года: что благоприятно делать сегодня?
    Звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова поразила своим видом
    9:08:39 5/14/2021
    Звезда «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова поразила своим видом
    БердскСамый крупный интерактивный парк за Уралом откроется в Новосибирске
    9:01:33 5/14/2021
    Самый крупный интерактивный парк за Уралом откроется в Новосибирске
    Какой сегодня церковный праздник 14 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    8:20:00 5/14/2021
    Какой сегодня церковный праздник 14 мая 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 мая 2021 в России и мире
    7:40:48 5/14/2021
    Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 мая 2021 в России и мире
    БердскПогода в Бердске на 14 мая 2021: можно ли работать в огороде - народные приметы на Еремеев Запрягальник
    6:30:20 5/14/2021
    Погода в Бердске на 14 мая 2021: можно ли работать в огороде - народные приметы на Еремеев Запрягальник
    14 мая - праздник Благоверной Тамары, царицы Грузинской: яркие поздравления именинницам
    6:00:51 5/14/2021
    14 мая - праздник Благоверной Тамары, царицы Грузинской: яркие поздравления именинницам