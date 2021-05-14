Можно ли сегодня, 14 мая, работать в огороде на Еремеев день?

Сегодня, 14 мая, празднуется очень важный народный праздник - день Еремея. В этот день в храмах чтят память пророка Иеремии. Эти два праздник объединяет весеннее время. Именно в это время святой был убит, а поскольку обычно в это время наступает самая горячая пора посевных работ, то Иеремию (в народе - Еремей) стали почитать, как покровителя пашни и посевов.
В этот день с утра крестьяне шли в церкви и молились там перед началом посевных работ пророку, чтобы он помог быстрее и благополучнее закончить пахотные работы и удачно провести посев. Также просили хорошего урожая.
Перед началом посевных работ ночью делали первую борозду на поле. Это делалось для того, чтобы никто не сглазил посевы. После утренних молитв в церкви на поле тоже молились и кланялись на три стороны света, кроме Севера. В каждую из трех сторон кидали горсть зерна и приступали к посевам. Женщины могли в этот день сеять горох, овес и яровые культуры, мужчины могли сегодня благополучно сеять только рожь.
Все работы начинали не раньше обеда.
Считалось, что все посеянное или посаженное в этот день обязательно хорошо взойдет и принесет хороший богатый урожай. Поэтому в этот день всем запрещалось лениться и праздно проводить время - к работе привлекались все члены семьи, в том числе и дети.
Запреты 14 мая в Еремеев день
- Строго запрещалось в этот день ничего не делать.
- Не разрешалось давать взаймы или что-то отдавать из дома.
- Строго запрещалось ругаться и тратить время на ссоры и выяснение отношений.
- Запрещалась рыбалка в этот день. потому что рыба начинала идти на нерест.
- Запрещалось работать на земле рано утром.