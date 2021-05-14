Можно ли сегодня, 14 мая, работать в огороде на Еремеев день?
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Можно ли сегодня, 14 мая, работать в огороде на Еремеев день?

11:00:165/14/2021Фото: pxhere
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Перед началом посевных работ ночью делали первую борозду на поле. Это делалось для того, чтобы никто не сглазил посевы.

огород. посадки, теплица, ящики
Все посаженное сегодня хорошо взойдет и даст хороший урожай

Сегодня, 14 мая, празднуется очень важный народный праздник - день Еремея. В этот день в храмах чтят память пророка Иеремии. Эти два праздник объединяет весеннее время. Именно в это время святой был убит, а поскольку обычно в это время наступает самая горячая пора посевных работ, то Иеремию (в народе - Еремей) стали почитать, как покровителя пашни и посевов.

В этот день с утра крестьяне шли в церкви и молились там перед началом посевных работ пророку, чтобы он помог быстрее и благополучнее закончить пахотные работы и удачно провести посев. Также просили хорошего урожая.

Перед началом посевных работ ночью делали первую борозду на поле. Это делалось для того, чтобы никто не сглазил посевы. После утренних молитв в церкви на поле тоже молились и кланялись на три стороны света, кроме Севера. В каждую из трех сторон кидали горсть зерна и приступали к посевам. Женщины могли в этот день сеять горох, овес и яровые культуры, мужчины могли сегодня благополучно сеять только рожь.

Все работы начинали не раньше обеда.

Считалось, что все посеянное или посаженное в этот день обязательно хорошо взойдет и принесет хороший богатый урожай. Поэтому в этот день всем запрещалось лениться и праздно проводить время - к работе привлекались все члены семьи, в том числе и дети.

Запреты 14 мая в Еремеев день


  • Строго запрещалось в этот день ничего не делать.
  • Не разрешалось давать взаймы или что-то отдавать из дома.
  • Строго запрещалось ругаться и тратить время на ссоры и выяснение отношений.
  • Запрещалась рыбалка в этот день. потому что рыба начинала идти на нерест.
  • Запрещалось работать на земле рано утром.

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