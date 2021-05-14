Экс-солистка "Тату" Юлия Волкова сняла ролик перед выборами в Госдуму

Бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова опубликовала свой первый предвыборный ролик, в котором рассказала о проблемах Ивановской области. Она баллотируется на выборы в Госдуму от партии «Единая Россия» от этого региона.
- Я иду, чтобы поменять отношение власти к людям. Я знаю о горестях и проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены ежедневно выживать, а не жить. Знаю об особенных проблемах и горестях женщин-тружениц Ивановской области, на плечах которых держатся семьи, вся Ивановская область и вся наша страна», — заявила певица.
Экс солистка также упомянула, что в регионе снизился уровень жизни, распространяется коррупция и происходит «разруха». Низкие заработные платы вынуждают мужчин уезжать из семей за дополнительным заработком.
- На этом фоне вспоминается славное прошлое Ивановской области в сфере легкой промышленности. И приходит понимание, что раньше наши родители могли развивать экономику области и страны, а сейчас все делают вид, что вокруг все хорошо, — отметила Волкова.
Волкова отметила, что Россия — это «не только Москва и Питер», поэтому она баллотируется от Ивановской области.
Напомним, что в конце апреля певица сообщила об участии в праймериз «Единой России» на выборах в госдуму. Его итоги будут поведены 1 июня.
Юлия Волкова была участницей известной группы «Тату» с 1999 по 2009 год. Коллектив распался после конфликта артистки с продюсером.