Экс-солистка "Тату" Юлия Волкова сняла ролик перед выборами в Госдуму
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Экс-солистка "Тату" Юлия Волкова сняла ролик перед выборами в Госдуму

9:54:385/14/2021Фото: Скриншот видео
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В конце апреля певица сообщила об участии в праймериз «Единой России».

Волкова опубликовала свой первый предвыборный ролик

Бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова опубликовала свой первый предвыборный ролик, в котором рассказала о проблемах Ивановской области. Она баллотируется на выборы в Госдуму от партии «Единая Россия» от этого региона.

- Я иду, чтобы поменять отношение власти к людям. Я знаю о горестях и проблемах жителей Ивановской области, которые вынуждены ежедневно выживать, а не жить. Знаю об особенных проблемах и горестях женщин-тружениц Ивановской области, на плечах которых держатся семьи, вся Ивановская область и вся наша страна», — заявила певица.

Экс солистка также упомянула, что в регионе снизился уровень жизни, распространяется коррупция и происходит «разруха». Низкие заработные платы вынуждают мужчин уезжать из семей за дополнительным заработком.

- На этом фоне вспоминается славное прошлое Ивановской области в сфере легкой промышленности. И приходит понимание, что раньше наши родители могли развивать экономику области и страны, а сейчас все делают вид, что вокруг все хорошо, — отметила Волкова.

Волкова отметила, что Россия — это «не только Москва и Питер», поэтому она баллотируется от Ивановской области.

Напомним, что в конце апреля певица сообщила об участии в праймериз «Единой России» на выборах в госдуму. Его итоги будут поведены 1 июня.

Юлия Волкова была участницей известной группы «Тату» с 1999 по 2009 год. Коллектив распался после конфликта артистки с продюсером.

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предвыборная кампанияюлия волковаивановская область
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