Счастливые поздравления на День фрилансера 14 мая для самых творческих

День фрилансера России каждого касается,
Пол страны такой работой нынче занимается,
Что им всем пожелать на этот праздник?
Что б заказчик был щедрый и не отказник,
Заказов интересных и разумного ТЗ,
Конечно, везенья и здоровья желаем тебе,
О том, что жизнь не только в виртуале, не забудь,
В реалии почаще выходи и счастлив будь!
***
Хоть фрилансер ты, товарищ, но у компа не зависай,
Есть еще много приятного в жизни, не забывай,
Пожелаем тебе в Российский фрилансера день,
Что б от стула отрываться было не лень,
Дай себе сегодня от работы выходной,
Пойдем, отдохнем где-то в клубе со мной,
И там с друзьями, за бокалом доброго вина,
Ты вспомнишь, как бывает круто, ведь жизнь одна!
***
Всем фрилансерам России хочу сегодня пожелать,
Побольше хорошей работы от заказчика получать,
Что б сроки выполняемыми (реальными) были,
Что б денежки почаще прилетали, вас любили,
Еще, что б при графике как бы свободном,
Вы были действительно хоть иногда свободны,
И так как денег всех, говорят не заработать,
То надо хоть сегодня выходной себе дать!
***
День фрилансера в России - праздник пока новый,
Тем не менее, для тех, кто имеет в нем опыт огромный,
Пожелать сегодня нам от души хочется,
Что б с заказчиками не было нужды морочиться,
Пусть работы и сроки на них будут реальными,
И все рабочие дни выходят идеальными,
Пусть стабильными и основательными станут доходы,
Да еще не забывайте отдыхать от работы!
***
Фрилансер сам себе начальник и исполнитель,
На все свершения к тому же себя вдохновитель,
В день фрилансера России пожелаем мы ему,
Что б заказчики набили денег полную суму,
Многочисленные, несложные, дорогие задания,
Выдавали ему с радостью и без колебания,
Проверяли оперативно, сроками беднягу не давили,
Что бы были счастливы все фрилансеры России!
Источник: pozdravik.ru