Работа в Бердске: Учителя иностранного языка на зарплату до 50 000 рублей ищут в школе №10
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Работа в Бердске: Учителя иностранного языка на зарплату до 50 000 рублей ищут в школе №10

9:30:125/14/2021Фото: pixabay.com
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Всего для бердчан предлагают 177 вакансий.

работа вакансия
Предлагается работа

Центр занятости населения Бердска обнародовал новые вакансии для жителей города 14 мая. Всего для бердчан предлагают 177 вакансии. Среди них врачи, электромонтеры, кухонные рабочие и менеджеры. Разброс зарплат самый разный - от 17 000 рублей 70 000 рублей. Кстати, требуется учитель иностранного языка в школе №10. Его зарплата может составить от 25 000 до 50 000 рублей.

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