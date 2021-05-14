Юлия Пересильд и Клим Шипенко полетят на МКС ради фильма "Вызов"

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на съемки фильма на Международную космическую станцию (МКС). Их кандидатуры рекомендованы к назначению в основной экипаж по результатам конкурса, сообщил Первый канал и Роскосмос.
- Госкомиссия завершила отбор кандидатов на участие в космическом полете для съемок художественного фильма "Вызов" (рабочее название). По итогам медицинского и творческого отбора принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в дублирующий экипаж рекомендованы актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Экспедиции стартует на корабле "Союз МС-19" 5 октября 2021 года с космодрома Байконур.
- Отдельно отмечено участие в проекте Галины Каировой, которой предложено продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе, - отметили в компаниях.
Все тренировки будут освещаться в эфире Первого канала.
Напомним, что художественный фильм "Вызов" – часть научно-просветительского проекта. В рамках него снимут цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые в ней задействованы.
- Проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих, - говорится в сообщении.