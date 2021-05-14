15 мая - Международный день семьи-2021: что сделать в этот день и как поздравить самых любимых людей?

По инициативе ООН с 1994 года во всем мире 15 мая отмечается Международный день семей.
Всем понятно, что семья является самым главным в жизни человека. именно в семье закладывается характер человека, его мировоззрение. Семья играет самую главную роль в развитии личности. А общество и складывается из личностей.
Важность семьи нельзя недооценивать. И в последнее время все больше возникает необходимость в просвещении людей о важности семьи и семейных ценностей. Браки заключаются реже, разводов становится все больше, демография снижается. Чтобы предотвратить непоправимое и вводятся все праздники, посвященные семье. Есть праздник для каждого члена семьи - день матери, день отца, день бабушек и дедушек, день сына и день дочери. И вот единый праздник - Международный день семьи.
Впервые заговорили о необходимости проведения такого праздника в 1989 году. Но только 15 мая 1993 года Генассамблея ООН провозгласила празднование единого праздника во всем мире. В России этот праздник отмечается с 1995 года.
Каждый год тема для празднования разная. В 2021 году объявлена тема "Семья и новые технологии". И связано это прежде всего с пандемией коронавируса, когда цифровые технологии стали очень популярны и в получении информации, и в обучении, и в работе.
В этот день проводятся различные семинары, цель которых - просвещение семей в актуальных для них вопросах.
Как отметить и кому что дарить?
На уровне одной семьи уместно провести день вместе. В 2021 году 15 мая - это суббота. Это отличный шанс весь день провести всем членам семьи за какими то занятиями. Пусть это будет совместный выезд на природу, посещение какого-либо культурно-массового мероприятия, поездка в зоопарк. Время, проведенное вместе, бесценно, особенно в существующем бешеном ритме жизни, когда всем некогда, когда все куда-то спешат.
Семейного общения нам так часто не хватает, и чем больше мы куда-то спешим, там меньше замечает проблему. А ведь внимание уделенное свои родным - оно так важно.
Можно устроить праздничный ужин, провести семейный конкурс или просто всем вместе пересмотреть фотоальбомы и видеозаписи общих семейных торжеств.
Подарки обычно в этот день не дарятся, но каждый может сделать что-то приятное для своей семьи.