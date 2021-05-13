Четыре пациента умерли от коронавируса за сутки а 13 мая в Новосибирской области

По сообщениям оперативного штаба за сутки в Новосибирской области зарегистрировано 42 033 случая коронавируса, в том числе у 2 580 детей. Таким образом прибавилось еще 68 за сутки. Кроме того, на 13 мая 38 223 пациента выздоровели (+67 за сутки).
Скончались четыре пациента:мужчины в возрасте 67 лет, 71 год и женщины в возрасте 63 года, 78 лет. Всего в области жертвами коронавируса стали 1 805 человек.
В инфекционные стационары с поставленным диагнозом и подозрением на COVID-19 госпитализированы 1 233 пациента, в том числе 5 детей. В реанимации сейчас находится 58 пациентов. На ИВЛ – 3 человека.
Общее число проведенных тестов на коронавирус в регионе - 1 554 672. С жалобами на ОРВИ в медицинские отделения зарегистрировано 2 608 обращений.