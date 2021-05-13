Четыре пациента умерли от коронавируса за сутки а 13 мая в Новосибирской области
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13.05
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Четыре пациента умерли от коронавируса за сутки а 13 мая в Новосибирской области

5:30:585/13/2021Фото: pixabay.com
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Жертвами стали мужчины в возрасте 67 лет, 71 год и женщины в возрасте 63 года, 78 лет.

В реанимации сейчас находится
58 пациентов
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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По сообщениям оперативного штаба за сутки в Новосибирской области зарегистрировано 42 033 случая коронавируса, в том числе у 2 580 детей. Таким образом прибавилось еще 68 за сутки. Кроме того, на 13 мая 38 223 пациента выздоровели (+67 за сутки).

Скончались четыре пациента:мужчины в возрасте 67 лет, 71 год и женщины в возрасте 63 года, 78 лет. Всего в области жертвами коронавируса стали 1 805 человек.

В инфекционные стационары с поставленным диагнозом и подозрением на COVID-19 госпитализированы 1 233 пациента, в том числе 5 детей. В реанимации сейчас находится 58 пациентов. На ИВЛ – 3 человека.
Общее число проведенных тестов на коронавирус в регионе - 1 554 672. С жалобами на ОРВИ в медицинские отделения зарегистрировано 2 608 обращений.

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диагнозкоронавирусCOVID-19стационарыгоспитализирован
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