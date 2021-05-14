Мощнейшая магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на землю: это самый крупнейший космический удар за два три года
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Мощнейшая магнитная буря планетарного масштаба обрушилась на землю: это самый крупнейший космический удар за два три года

5:41:205/14/2021
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Пик бури пришёлся на вечер 12 мая, между 15 и 21 часами по московскому времени.

Уровень геомагнитных возмущений достиг в максимуме бури значения Kp=7 по девятибалльной шкале

Крупнейшая с 2019 года магнитная буря планетарного масштаба была зарегистрирована 12 мая 2021 года. Уровень геомагнитных возмущений достиг в максимуме бури значения Kp=7 по девятибалльной шкале. Пик бури пришёлся на вечер, между 15 и 21 часами по московскому времени, пишет ФИАН.

Согласно принятой международной систематизации, бури такого уровня способны заметно воздействовать на энергетические системы, требуя коррекции напряжения, заметно увеличивают снос космических аппаратов с орбиты, вызывают проблемы ориентации, перерывы в спутниковой навигации, проблемы низкочастотной радионавигации и прерывания ВЧ радиосвязи.

В настоящее время оценки сообщений в прессе показывают отсутствие заметных последствий события. Геомагнитные возмущения были относительно краткосрочными (бури такого уровня могут продолжаться до полусуток и более), а также произошли на очень спокойном магнитном фоне. Также отмечается очень быстрое спадание возмущённости магнитного поля Земли. Возврат его в норме произошёл в течение часа после пика бури. Фактически, Земля испытала один очень короткий и сильный космический удар.

Природа события сейчас, спустя полтора дня, пока недостаточно ясна. На Солнце не происходило никаких заметных событий. Солнечные вспышки, регистрировавшиеся в эти дни, происходили на участках Солнца, заметно удалённых от направления на Землю. Буря отсутствовала в прогнозе. Вероятно, имело место редкое сочетание нескольких факторов, но в чём именно оно состояло, пока является загадкой.

На настоящий момент геомагнитная обстановка полностью стабилизирована. Вспышечная активность Солнца находится на низком уровне.

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