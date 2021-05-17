Открытки на День Балтийского флота ВМФ России от дизайнера на 18 мая 2021 года и короткие поздравления

С Днем Балтийского флота,
С днем морской синевы,
Пусть шумит вечно море,
На просторах земли!
Пусть судьба будет доброй,
К тем, кто в море идет,
И счастливая доля,
Пусть Балтийцев найдет.
С Днем Балтийского флота, дружище!
Сколько силушки прячут ручища!
Повелитель ты бурь и морей,
Ни о чем не жалей, не робей,
Не страшны уж ни холод, ни зной
И удача повсюду с тобой!
В День Балтийского флота
Я вас поздравляю,
Вам силы и мощи
Огромной желаю.
Пусть в море бескрайнем
С вами будет успех,
Ответом проблемам —
Веселый ваш смех.
Кто прошел суровую школу Балтийского моря,
Тот скажет, с очевидным фактом не споря:
Кого закалила Балтийского моря погода,
Навсегда остается в душе моряком Балтийского флота!
Поздравляем сегодня балтийских всех моряков,
Им напишем в стихах очень много смешных поздравков!
Источник: pozdravok.ru