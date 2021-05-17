Открытки на День Балтийского флота ВМФ России от дизайнера на 18 мая 2021 года и короткие поздравления
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Открытки на День Балтийского флота ВМФ России от дизайнера на 18 мая 2021 года и короткие поздравления

11:20:145/17/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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18 мая в России отмечается День Балтийского флота, одного из четырех флотов в составе ВМФ России и самого старого среди всех существующих.

День Балтийского флота ВМФ России

С Днем Балтийского флота,
С днем морской синевы,
Пусть шумит вечно море,
На просторах земли!

Пусть судьба будет доброй,
К тем, кто в море идет,
И счастливая доля,
Пусть Балтийцев найдет.

День Балтийского флота ВМФ России

С Днем Балтийского флота, дружище!
Сколько силушки прячут ручища!
Повелитель ты бурь и морей,
Ни о чем не жалей, не робей,
Не страшны уж ни холод, ни зной
И удача повсюду с тобой!

День Балтийского флота ВМФ России

В День Балтийского флота
Я вас поздравляю,
Вам силы и мощи
Огромной желаю.

Пусть в море бескрайнем
С вами будет успех,
Ответом проблемам —
Веселый ваш смех.

День Балтийского флота ВМФ России

Кто прошел суровую школу Балтийского моря,
Тот скажет, с очевидным фактом не споря:
Кого закалила Балтийского моря погода,
Навсегда остается в душе моряком Балтийского флота!
Поздравляем сегодня балтийских всех моряков,
Им напишем в стихах очень много смешных поздравков!

День Балтийского флота ВМФ России

Источник: pozdravok.ru

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