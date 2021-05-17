Если ваш парень делает эти 7 вещей, вы ему понравитесь больше, чем вы думаете

Покупка цветов, оплата ужина, непрерывный зрительный контакт во время ужина - все это классические признаки того, что вы нравитесь парню .
Эти признаки того, что он в вас влюблен, настолько «обычны», что их невозможно ошибиться.
Но отношения не всегда такие черно-белые, и выяснить, как определить, нравишься ли ты парню, не всегда так просто. Если вы спрашиваете себя: "Я ему нравлюсь?" вы не одиноки.
Помимо явных признаков привязанности, есть несколько неожиданных способов узнать, нравитесь ли вы парню, но скрывает ли это, пишет https://www.yourtango.com/
Поскольку все отношения такие же разные, как и люди в них, невозможно обобщить точные признаки того, что вы ему нравитесь.
То, как ваш новый потенциальный партнер ведет себя с вами, может полностью отличаться от поведения бывшего в начале ваших отношений, что может заставить вас задаться вопросом, действительно ли вы ему нравитесь.
Но хотите верьте, хотите нет, нюансы, тонкие признаки, которых вы могли не ожидать, часто являются даже более мощными индикаторами чьих-то истинных чувств, чем величественные жесты или стереотипные побуждения.
Иногда вы можете сказать, что мужчина интересуется вами, по тому, как часто он пишет вам в социальных сетях. Или физический контакт и странное поведение с вами - признаки того, что вы нравитесь парню больше, чем друг.
Вместо того, чтобы называть это уходом, потому что ваш новый партнер не дает вам ожидаемых сигналов, сделайте шаг назад и оцените его поведение.
Вот 7 очевидных признаков того, что вы ему нравитесь, но он это скрывает.
1. Он доводит дело до конца.На начальных этапах отношений многие люди сосредоточены на построении доверия и идут на многое, чтобы выполнить обещания.
Хотя многие люди ожидают щедрых обещаний в начале новых отношений, все может быть наоборот.
Если ваш любимый человек звонит, когда он говорит, что позвонит, или выполняет другие действия, вы можете предположить, что ваши отношения что-то для него значат. Особенно, если он поддерживает постоянный контакт в перерывах между свиданиями.
Пожалуйста, из любви ко всему хорошему в этом мире, не тратьте время на того, кто посылает вам смешанные сигналы .
Если он признает тот факт, что не готов к статусу отношений, потому что боится обязательств, имейте в виду.
Вы заслуживаете того, кто готов уделить вам все свое внимание.
2. Он делает это медленно.Хотя страсть и скорость могут быть обычным явлением в начале новых отношений, медлительность - неплохая вещь, когда дело касается отношений.
На самом деле, если кто-то хочет сделать это медленно, это хорошие новости. Вероятно, это потому, что страх испортить вам дела больше, чем их желание слишком рано сблизиться.
3. Сначала вы развиваете дружбу.
Подобно тому, как не торопиться, если у вас есть настоящая дружба, прежде чем впадать в что-то романтическое, вы можете быть уверены, что связь выходит далеко за рамки влюбленности.
Доверие - основа любых отношений, и доверие нужно строить медленно, с течением времени. Если он тратит время на то, чтобы узнать вас настоящего, и обращает внимание на ваши разговоры, ему определенно интересно.
4. Он ведет себя неловко по отношению к вам.Если ваша любовь кажется спокойной, хладнокровной и уверенной перед всеми, кроме вас, возможно, вы им нравитесь больше, чем вы думаете.
Люди часто не знают, как вести себя в новых отношениях, даже если у них, как правило, все складывается вместе.
Он может скрыть тот факт, что он обожает вас, потому что он хочет вести себя круто перед своими друзьями. Или он скрывает свои чувства, потому что не хочет слишком рано делать из всего ничего серьезного.
Но все признаки языка тела присутствуют.
5. Он действует вокруг вас «шаблонно».В одном из своих обучающих видео на YouTube тренер по отношениям Клейтон Олсон сказал, что «шаблонное» поведение - это странное поведение, которое потенциальный партнер иногда демонстрирует в начале отношений.
Это, пояснил он, означает, что они будут следовать уже установленной формуле, когда дело касается вашего взаимодействия, избегая спонтанности или ситуаций, в которых они не чувствуют себя комфортно.
Хотя из-за этого вы можете почувствовать, что он слишком замкнутый или скучный, это просто способ замаскировать его первоначальное ощущение того, что он находится вне зоны комфорта.
6. Он отражает ваши движения.Мимикрия имеет отношение к гораздо большему, чем сочувствие (то есть то, как мы сочувственно отшатываемся, когда кому-то больно), она также имеет какое-то отношение к привязанности.
Одно исследование Американской психологической ассоциации отметило, что тонкое зеркальное отражение является признаком влечения у людей.
7. Он не против неудобств быть рядом с вами.Готов ли он ездить сверхурочно, чтобы побыть с вами ненадолго?
Если вещи, которые обычно кажутся неудобными, не имеют для него большого значения, скорее всего, он по уши.