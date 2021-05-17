Александр Ширвиндт заплатит пострадавшей в ДТП 400 000 рублей: Суда не будет

В мае 2021 года дело актера Ширвиндта о ДТП прекращено. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в августе 2020 года Александр Ширвиндт совершил дорожную аварию в Валдайском районе Новгородской области.
В результате столкновения машин Mitsubishi L200 и Renault Sandero травмы получила пассажирка Renault. После ДТП ее доставили в местную больницу, где она лечилась. По факту ДТП на актера, который сидел за рулем, было заведено уголовное дело.
Артист подал ходатайство в суд о прекращении дела в связи с примирением сторон и теперь будет выплачивать пострадавшей сумму в 400 тысяч рублей, пишет ТАСС.
"В Валдайский районный суд поступило это дело о ДТП. Предварительное заседание еще не было назначено, но ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон уже поступило. Потерпевшей стороне будет выплачено 400 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе Новгородского областного суда.