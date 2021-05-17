Александр Ширвиндт заплатит пострадавшей в ДТП 400 000 рублей: Суда не будет
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Александр Ширвиндт заплатит пострадавшей в ДТП 400 000 рублей: Суда не будет

10:46:465/17/2021Фото: Wikimedia Commons
0

Дело об аварии завершилось примирением сторон. В результате столкновения Mitsubishi L200 и Renault Sandero травмы получила пассажирка "Рено".

Александр Ширвиндт решил не доводить дело о ДТП до суда

В мае 2021 года дело актера Ширвиндта о ДТП прекращено. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в августе 2020 года Александр Ширвиндт совершил дорожную аварию в Валдайском районе Новгородской области.

В результате столкновения машин Mitsubishi L200 и Renault Sandero травмы получила пассажирка Renault. После ДТП ее доставили в местную больницу, где она лечилась. По факту ДТП на актера, который сидел за рулем, было заведено уголовное дело.

Артист подал ходатайство в суд о прекращении дела в связи с примирением сторон и теперь будет выплачивать пострадавшей сумму в 400 тысяч рублей, пишет ТАСС.

"В Валдайский районный суд поступило это дело о ДТП. Предварительное заседание еще не было назначено, но ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон уже поступило. Потерпевшей стороне будет выплачено 400 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе Новгородского областного суда.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
травмыдорогаавариясоглашение сторон
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы любите актера Ширвиндта?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Детские выплаты в 10 000 и 5650 рублей примет законом 18 мая Госдума: когда ждать на счета?
    10:41:43 5/17/2021
    Детские выплаты в 10 000 и 5650 рублей примет законом 18 мая Госдума: когда ждать на счета?
    Что такое "суверенный Рунет": будут ли проходить учения по регионам, полное разъяснение от Госдумы
    10:31:08 5/17/2021
    Что такое "суверенный Рунет": будут ли проходить учения по регионам, полное разъяснение от Госдумы
    Как назвать девочку в 2021 году?
    10:20:35 5/17/2021
    Как назвать девочку в 2021 году?
    Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик Facebook и YouTube
    10:04:05 5/17/2021
    Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик Facebook и YouTube
    БердскСамой красивой замужней женщиной Сибири стала Евгения Долженко из Бердска
    9:46:38 5/17/2021
    Самой красивой замужней женщиной Сибири стала Евгения Долженко из Бердска
    БердскСколько улиц отремонтировали в Бердске в аварийном режиме на 17 мая, стало известно
    9:27:10 5/17/2021
    Сколько улиц отремонтировали в Бердске в аварийном режиме на 17 мая, стало известно
    Осужденный за взятки от похоронщиков патологоанатом заплатит государству 1,5 млн рублей в Новосибирске
    9:10:06 5/17/2021
    Осужденный за взятки от похоронщиков патологоанатом заплатит государству 1,5 млн рублей в Новосибирске
    Подробности убийства троих в парке Екатеринбурга стали известны. Смотрите видео с места трагедии
    8:51:00 5/17/2021
    Подробности убийства троих в парке Екатеринбурга стали известны. Смотрите видео с места трагедии
    Как вырастить хороший урожай томатов? Высадка рассады, секреты ухода и пикировка
    8:40:22 5/17/2021
    Как вырастить хороший урожай томатов? Высадка рассады, секреты ухода и пикировка
    Мертвым нашли 22-ленего охранника СИЗО на рабочем месте
    8:15:57 5/17/2021
    Мертвым нашли 22-ленего охранника СИЗО на рабочем месте