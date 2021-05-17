Детские выплаты в 10 000 и 5650 рублей примет законом 18 мая Госдума: когда ждать на счета?

Госдума на пленарном заседании во вторник планирует принять во втором чтении поправки, направленные на реализацию озвученных в послании Федеральному собранию предложений президента по поддержке семей с детьми и беременных женщин. Об этом в понедельник сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков, пишет ТАСС.
-Очень важный во втором чтении законопроект, в котором будут реализованы в виде поправок несколько положений послания президента, связанных с поддержкой семей с детьми, - сказал Жуков по итогам заседания Совета Думы.
По его словам, речь идет о ежемесячном пособии женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности, ежемесячном пособии на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно из неполных семей с доходом ниже прожиточного минимума и оплате больничных по уходу за ребенком в возрасте до семи лет в размере 100% среднего заработка.
-Все это тезисы из послания президента, которые завтра будут приняты в виде поправок во втором чтении, - проинформировал парламентарий.
Выплата 10 000 рублей на каждого ребенка-школьника придет на счета в августе 2021, выплата на детей из неполных семей - с 1 июля 2021.