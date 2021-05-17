Американцы в шоке: Секретную армию создали в США на деньги налогоплательщиков
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Американцы в шоке: Секретную армию создали в США на деньги налогоплательщиков

10:57:145/17/2021Фото: Pixabay
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Основные затраты идут на изготовление подложных документов агентов, которые работают под вымышленными именами, устройств для слежения и маскировки, оплату счетов и налогов несуществующих людей.

Американцы узнали, куда уходят их налоги

Результаты журналистского расследования повергли в шок мирных американцев.

За два года журналисты Newsweek собрали информацию из которой следует, что граждане США за счет выплачиваемых налогов содержат секретную армию, выполняющую операции как на территории страны, так и за ее пределами. Содержание 60-тысячного контингента из секретных сотрудников обходится бюджету как минимум в 900 миллионов долларов. Численность агентов и сумма, выделяемая на их содержание могут оказаться гораздо выше тех, о которых говорят журналисты.

Основные затраты осуществляются на изготовление подложных документов агентов, которые работают под вымышленными именами, устройств для слежения и маскировки, оплату счетов и налогов несуществующих людей. По данным расследователей, 50% сотрудников — Силы спецопераций, которые осуществляют тайную деятельность в Пакистане, Африке, Иране, КНДР. Кроме того в секретной армии работают специалисты из военной разведки, именно они действуют под прикрытием в разных странах.

Среди тех, кто помогает осуществлять планы Пентагона, тысячи сотрудников по кибербезопасности и сбору данных, использующих Сеть. Именно они прикрывают работу секретной армии и скрывают данные о лицах и организациях, участвующих в секретных миссиях.

Шпионская деятельность США ничем не отличается от работы российских и китайских агентур, на которые Вашингтон всегда ссылается и обвиняет их в проведении аналогичных операций.

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армияагентысекретная деятельность
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