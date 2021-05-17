Как назвать девочку в 2021 году?

Всем известно, что каждое имя человека дарит своему обладателю уникальные черты характера и накладывает свой отпечаток на судьбу.
Ежегодно специалисты органов ЗАГС составляют свой список самых популярных имен, из которых мы узнаем самые модные веяния. Новых имен. конечно. не придумывают, но какие то имена входят в моду, какие-то выходят.
Не забывайте, что не стоит выбирать имя только по популярности. Оно должно гармонировать с отчеством девочки и ее фамилией. Также помните о характеристике имен.
София.
Девочки с таким именем очень спокойны, редко капризничают. Как правило родители не знаю с ними проблем. Это очень нежные и послушные дети Общий язык находят быстро, хорошо ладят с мамой мужа, очень терпимы и покладисты.
Анастасия.
Настеньки всегда являются любимицами в кругу своих друзей и близких. Во взрослом возрасте они имеют хорошо развитую интуицию, которая помогает им везде, в любой сфере.
Дарья.
Это очень активные девочки. Не очень любят учиться, но благодаря свой сообразительности, часто приносят из школы хорошие отметки. Они никогда не боятся ввязываться в авантюры и легко идут на риск. С родными ладят прекрасно, с родственниками мужа тоже. Часто из них получаются хорошие журналисты.
Мария.
Очень нежная и ранимая девочки, с трудом воспринимает критику, часто плачет если ее ругают. Но когда чаша терпения преисполнится - вполне способна за себя постоять. Домашние обязанности даются ей легко - из них вырастают хорошие мамы и хозяйки.
Анна.
Эти девочки умеют добиваться своего, они очень дружелюбны и умеют видеть человека, что называется насквозь. Мужчин выбирают себе не очень тщательно. но умеют выстроить свою жизнь так, чтобы получать от нее все плюсы.
Виктория.
В детстве тихоня, но с возрастом все больше обрастает друзьями. В старшем возрасте это практически всегда сильная личность, становится лидером всегда и везде. Любящая мама и отличная жена.
Полина.
Полины очень покладисты, терпимы, их редко можно вывести из себя. При этом имеют свой собственный характер и стиль в одежде. Детей очень любят, посвящают им все свое свободное время.
Елизавета.
С Лизами хотят дружить все и всегда. Это очень добрая девочка, которая сама ни с кем не ругается и всех может помирить. Любит точные науки, при желании может добиться высоких результатов.
Екатерина.
Эти девочки очень эксцентричны, любят внимание к себе, никогда не дадут себя в обиду. Партнера выбирает себе долго и терпеливо, пока не найдет того самого.
Ксения.
У Ксюш всегда очень интересная судьба и жизнь наполнена событиями. Они всегда остаются некоей тайной для своих друзей - их никто и никогда до конца не узнает. Первый мужчина обычно оказывается плохим выбором, но на втором она не ошибется.