Сколько улиц отремонтировали в Бердске в аварийном режиме на 17 мая, стало известно
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Сколько улиц отремонтировали в Бердске в аварийном режиме на 17 мая, стало известно

9:27:105/17/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Кроме того, отсыпали дорогу в сторону лагеря "Орбита", завершили текущий ямочный ремонт улиц Промышленная и Химзаводская, начали ремонтировать дачную дорогу на водозабор.

Максим Совбанов рассказал о дорожном ремонте

Руководитель управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов 17 мая доложил мэру Евгению Шестернину о ходе дорожного ремонта на городских улицах.

-На сегодняшний день аварийный ремонт был произведен на 18 улицах города - 1940 кв. метров. Произведена отсыпка дороги в сторону лагеря "Орбита", осуществлен текущий ямочный ремонт улиц Промышленная и Химзаводская, - отчитался Совбанов.

Кроме того, он рассказал, когда и как отремонтируют разрушенную дорогу к дачам в районе водозабора, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

"Курьер. Среда. Бердск" ранее рассказывал, что на ближайшие два месяца распределены 26 млн рублей для ремонта бердских дорог. В мэрии пообещали строгий контроль за качеством. В контракте особо оговорено, что малейшее отклонение чревато переделкой.

Местом выполнения работ в последнем аукционе указаны ул. Попова, ул. Первомайская, ул. Боровая, ул. Рогачева, ул. Комсомольская, ул. Свердлова, ул. Красная Сибирь. Перечень участков дорог и объемы работ на них будут выдаваться подрядчику непосредственно перед началом. Срок контракта — 30 календарных дней.

В проекте контракта указан гарантийный срок на верхний слой асфальтобетонного покрытия - 1 год.

Предстоит снять деформированный асфальт на глубину 50 мм, разлить вяжущие материалы, дно и стенки обработать эмульсией битумной катионной, сделать покрытие горячей асфальтовой смесью. Температура асфальтобетонной смеси должна быть не менее 150 градусов. Место сопряжения нового и старого асфальта нужно обработать битумной эмульсией. Наплывы, волны и сдвиги, образовавшиеся на покрытии, устранять с последующей поверхностной обработкой.

Контроль на каждой стадии будет жесткий. В случае несоответствия одного из показателей, производство работ по укладке асфальтобетонной смеси запрещается, а весь объем работ, выполненный в данный период времени (до обнаружения отклонения от технического регламента) заказчиком не принимается.

Подрядчик в согласованные с заказчиком сроки выполняет полную замену непринятого участка. Сроки по исправлению замечаний по некачественному выполнению подрядчиком работ не влияют на конечные сроки ремонта дорог, сказано в проекте контракта.

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