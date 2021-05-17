Сколько улиц отремонтировали в Бердске в аварийном режиме на 17 мая, стало известно

Руководитель управления ЖКХ Бердска Максим Совбанов 17 мая доложил мэру Евгению Шестернину о ходе дорожного ремонта на городских улицах.
-На сегодняшний день аварийный ремонт был произведен на 18 улицах города - 1940 кв. метров. Произведена отсыпка дороги в сторону лагеря "Орбита", осуществлен текущий ямочный ремонт улиц Промышленная и Химзаводская, - отчитался Совбанов.
Кроме того, он рассказал, когда и как отремонтируют разрушенную дорогу к дачам в районе водозабора, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
"Курьер. Среда. Бердск" ранее рассказывал, что на ближайшие два месяца распределены 26 млн рублей для ремонта бердских дорог. В мэрии пообещали строгий контроль за качеством. В контракте особо оговорено, что малейшее отклонение чревато переделкой.
Местом выполнения работ в последнем аукционе указаны ул. Попова, ул. Первомайская, ул. Боровая, ул. Рогачева, ул. Комсомольская, ул. Свердлова, ул. Красная Сибирь. Перечень участков дорог и объемы работ на них будут выдаваться подрядчику непосредственно перед началом. Срок контракта — 30 календарных дней.
В проекте контракта указан гарантийный срок на верхний слой асфальтобетонного покрытия - 1 год.
Предстоит снять деформированный асфальт на глубину 50 мм, разлить вяжущие материалы, дно и стенки обработать эмульсией битумной катионной, сделать покрытие горячей асфальтовой смесью. Температура асфальтобетонной смеси должна быть не менее 150 градусов. Место сопряжения нового и старого асфальта нужно обработать битумной эмульсией. Наплывы, волны и сдвиги, образовавшиеся на покрытии, устранять с последующей поверхностной обработкой.
Контроль на каждой стадии будет жесткий. В случае несоответствия одного из показателей, производство работ по укладке асфальтобетонной смеси запрещается, а весь объем работ, выполненный в данный период времени (до обнаружения отклонения от технического регламента) заказчиком не принимается.
Подрядчик в согласованные с заказчиком сроки выполняет полную замену непринятого участка. Сроки по исправлению замечаний по некачественному выполнению подрядчиком работ не влияют на конечные сроки ремонта дорог, сказано в проекте контракта.