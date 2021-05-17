Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик Facebook и YouTube

Роскомнадзор допустил замедление работы Facebook и YouTube, если они не удалят запрещенный контент, сообщили в ведомстве в понедельник.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", РКН с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Кроме того, соцсеть пригрозили заблокировать. Twitter, напомним, отказывался выполнять требования об удалении всей запрещенной информации. Срок был дан - до 15 мая.
Проверка показала, что соцсеть исправилась, поэтому Роскомнадзор отменил решение о блокировке и снял ограничения. Впрочем, сохранилось замедление трафика на мобильных устройствах.
"Отметим, что в настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции", - сказано в официальном сообщении РКН.