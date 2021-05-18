Поздравления на Международный день музеев 18 мая для любителей истории и искусства
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Поздравления на Международный день музеев 18 мая для любителей истории и искусства

3:00:185/18/2021Фото: pixabay
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18 мая мир отмечает Международный день музеев. Именно в музейных коллекциях хранятся самые знаменитые произведения искусства, вещи, представляющие огромную культурную ценность, свидетельства эпохи.

Международный день музеев

Хранят музеи историю страны,
Много интересного там видим мы,
Архивы, документы, письма и медали,
Фамилии солдат, что жизнь за Родину отдали.
Пусть посетители в музей истории идут,
Пусть память ценят, уважают, чтят,
Пусть учатся добру и милосердью,
Пусть прошлому страны всегда будут верными.

***

Музеи разные бывают,
Экспонаты их нас очень привлекают,
Вот динозавра огромный скелет,
Даёт о жизни первой на земле ответ.
Почаще музеи посещайте,
Нового о прошлом больше узнавайте,
Дай Бог, чтоб память долго жила,
Что было что потомкам рассказать тогда.

***

Тишина музеев историю хранит,
О далёком прошлом нам много говорит,
О художниках, поэтах много узнаём,
Вековые ценности мы бережём.
Сегодня день музеев, поздравляем всех,
Пусть в развитии их ждёт огромнейший успех,
В памяти история пусть живёт всегда,
То, что было в прошлом не забудем никогда.

***

Удивительные вещи музеи хранят,
Экспонаты нам об этом много говорят,
Картины ценные, иконы, книги,
Истории предков верны мы.
Сегодня день музеев отмечаем,
Всех работников сердечно поздравляем,
Желаем счастья, улыбок и добра,
Здоровья крепкого, семейного тепла.

***

В тиши музеев история хранится,
Культурой прошлого человечество гордится,
На экспонатах оживают те мгновенья,
Что были в жизни предыдущих поколений.
В век прогресса желаем музеям процветать,
Своих позиций ни за что не сдавать,
Посетителей побольше вам желаем,
С днём музеев от души поздравляем.

Источник: pozdravkin.com

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