Поздравления на Международный день музеев 18 мая для любителей истории и искусства

Хранят музеи историю страны,
Много интересного там видим мы,
Архивы, документы, письма и медали,
Фамилии солдат, что жизнь за Родину отдали.
Пусть посетители в музей истории идут,
Пусть память ценят, уважают, чтят,
Пусть учатся добру и милосердью,
Пусть прошлому страны всегда будут верными.
***
Музеи разные бывают,
Экспонаты их нас очень привлекают,
Вот динозавра огромный скелет,
Даёт о жизни первой на земле ответ.
Почаще музеи посещайте,
Нового о прошлом больше узнавайте,
Дай Бог, чтоб память долго жила,
Что было что потомкам рассказать тогда.
***
Тишина музеев историю хранит,
О далёком прошлом нам много говорит,
О художниках, поэтах много узнаём,
Вековые ценности мы бережём.
Сегодня день музеев, поздравляем всех,
Пусть в развитии их ждёт огромнейший успех,
В памяти история пусть живёт всегда,
То, что было в прошлом не забудем никогда.
***
Удивительные вещи музеи хранят,
Экспонаты нам об этом много говорят,
Картины ценные, иконы, книги,
Истории предков верны мы.
Сегодня день музеев отмечаем,
Всех работников сердечно поздравляем,
Желаем счастья, улыбок и добра,
Здоровья крепкого, семейного тепла.
***
В тиши музеев история хранится,
Культурой прошлого человечество гордится,
На экспонатах оживают те мгновенья,
Что были в жизни предыдущих поколений.
В век прогресса желаем музеям процветать,
Своих позиций ни за что не сдавать,
Посетителей побольше вам желаем,
С днём музеев от души поздравляем.
Источник: pozdravkin.com