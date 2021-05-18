20 мая – праздник Явления на небе Креста Господня в Иерусалиме – 2021: суть праздника и как прожить этот день
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20 мая – праздник Явления на небе Креста Господня в Иерусалиме – 2021: суть праздника и как прожить этот день

2:00:585/18/2021,Ирина НоваяФото: http://orthodoxmoscow.ru/
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На Явление креста не распространяются запреты великих праздников, так что заниматься огородом и уборкой можно.

В этот день в небе воссиял равноконечный крест, имеющий около 2-х километров в длину и в ширину

20 мая христиане вспоминают чудесное событие, произошедшее в Иерусалиме в 351 году нашей эры. В этот день в небе воссиял равноконечный крест, имеющий около 2-х километров в длину и в ширину.

В православной традиции праздник не считается великим, однако имеет собственные песнопения – тропарь и кондак. Значит, событие почитается церковью и предполагает соблюдение верующими некоторых правил 20 мая. В 2021 году дата выпадает на четверг.

История события

Подробности появления креста в небе описал раннехристианский церковный историк Созомен. Благочестивый римский император Константин Великий умер в 337-м году, а власть перешла к его сыну Констанцию. Христианству он предпочёл арианскую ересь. Последователи пресвитера Ария считали, что Иисус Христос был не равен своему Отцу, а ниже по иерархии. Ересь активно насаждалась среди населения империи.

Для возвращения людей на верный путь, между Пасхой и Пятидесятницей на небе появился светящийся крест. Это произошло в третьем часу, по нынешнему времени – рано утром. Созомен пишет, что крест сверкал ярче солнечного света и переливался, как радуга. Впечатлённые жители Иерусалима вышли на улицу, забыв о делах. Затем отправились в храм на общую молитву.

Благодаря чуду часть христиан отказалась от арианской идеологии, крещение приняли даже некоторые иудеи. О явлении креста императору Констанцию сообщил в письме иерусалимский патриарх Кирилл. Удалось ли ему вразумить правителя – история умалчивает.

Как прожить праздник

В первую очередь праздник влияет на настрой дня. Носить в себе обиды и злость нельзя. Среди дневных забот важно оставить время на молитву и на размышления об иерусалимском чуде. Хорошо собраться с семьёй за одним столом, обсудив наиболее впечатляющие случаи из жизни, которые привели к православной вере.

Богослужение соответствует будничному, то есть совершается только в городских храмах. Если есть возможность посетить церковь – это стоит сделать. Песнопения, посвящённые Явлению креста, исполняются и вечером накануне 20 мая.

День не является постным, можно не ограничивать себя в пище и не отказываться от интимных связей.

На Явление креста не распространяются запреты великих праздников, так что заниматься огородом и уборкой можно. А вот судебные тяжбы и переезд лучше перенести на другой день.

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праздникпраздникиЯвления на небе Креста Господня в Иерусалиме
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