21 мая – день Иоанна Богослова: кто он такой?

Иоанн Богослов – близкий ученик Сына Божьего, родной брат апостола Иакова. Этот святой написал часть книг Нового Завета библии, среди которых Евангелие от Иоанна, послания и Откровение. Символом Иоанна, как евангелиста, считается орёл.
В православии дань памяти Иоанна Богослова воздают 21 мая по новому стилю. Христианам этот святой знаком по иконам, где он выглядит как старец в пурпурных одеждах, в руках книга, рядом чернильница. За плечом святого орёл или ангел. Иногда можно встретить изображения молодого Иоанна.
Жизнь Иоанна
Иоанн – внук святого Иосифа, на чьём попечении находилась Дева Мария. Вместе с Иаковом, старшим братом, он занимался рыболовством, пока Иисус не призвал их. Мужчины согласились, ушли от отца и последовали за Христом. Из-за вспыльчивого характера он прозвал их «воанергес» или «сыновья грома».
Иоанн вошёл в круг любимых учеников Христа наряду с Иаковом и Петром. Только при них он преобразился на Фаворе, воскресил дочь Иаира и молился в Гефсимании накануне распятия. Об этом свидетельствуют остальные евангелисты – Матфей, Лука и Марк.
После кончины Девы Марии, Иоанн проповедовал христианство в странах Малой Азии. При императоре Нероне, гонителе христиан, его попытались предать смерти. Но глоток яда не убила апостола, невредим он остался и после котла, полного кипящего масла. Иоанна отправили в ссылку на Патмос, где он прожил долгие годы, трудясь над Новым заветом. Умер Иоанн, когда ему было около 100 лет. Он единственный из 12-ти апостолов, кто не был казнён во время гонений.
Труды Иоанна
Евангелие Иоанн составил в последние годы жизни, предание говорит, что оно наиболее позднее из четырёх. Текст содержит подробности жизни Иисуса, раскрывает его с позиции «Бог есть любовь». Чудеса Христа Иоанн называет не деяниями, а знамениями.
Откровение Иоанна Богослова – это книга о конце света и Страшном суде. Интерес к толкованиям этой книги не утихает тысячелетиями. Иоанн получил Откровение от ангела, пробыв в пещере без воды и еды около 3-х недель. Записан текст учеником Иоанна, Прохором, со слов учителя.
Помимо трёх посланий, Иоанну приписывают авторство двух апокрифов – древних писаний, которые церковь не включила в канон.
Кому помогает Иоанн
По святцам, Иоанн Богослов покровительствует Иванам, рождённым весной и в начале лета. Святому молятся работники текста – писатели, редакторы, журналисты, корректоры. Иоанна, как апостола любви, просят помочь в прощении врагов, разрешении конфликтов и укреплении любви к Богу и ближним.
Могила Иоанна и храм находятся рядом с городом Сельчук в Турции. Две тысячи лет назад здесь находился Эфес – последнее пристанище апостола. По поверьям, каждый год на могиле Иоанна выступает прах, который считается целебным.