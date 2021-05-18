В День вакцины против СПИДа 18 мая: слова поддержки в стихах

Пора бороться нам со СПИДом,
Недуг пусть этот отступает,
И пусть носители болезни
Других людей не заражают,
Мы в этот день напомним миру,
Что нужно нам беречь здоровье,
Пусть все ведут борьбу со СПИДом,
Проблему эту мы раскроем!
***
В день борьбы всемирный со СПИДом
Я хочу вас всех призвать
Против страшного недуга
Мощною стеною встать.
Протянуть надежды руку,
Тем, кто борется за жизнь.
Сделай маленький подарок —
Ты им просто улыбнись.
***
Пусть в День борьбы с ненавистнейшим СПИДом
Станут сердца состраданью открыты.
Кто заболел, лишь сочувствие встретят,
Им оно нужно всех больше на свете.
Пусть побороть эту злую заразу
Люди сумеют, возможно, не сразу.
В лучшее верить мы все-таки станем,
Вместе бороться вовек не устанем!
***
Не дай нам Бог когда-то заболеть
Болезнью жуткою, ужасною, смертельной.
Чтобы покрывшись испариной не лежать
В больничном боксе и молить прощенья.
Не потрясать костлявою рукой,
Крича о том, что жизнь мгновенна.
Не вспоминать цветущие года,
Заглядывая в зеркало сомненья.
Борьба со СПИДом — страшная борьба.
В ней человечество сражается с собою.
Пусть зло болезни сгинет навсегда...
Хотя бы деток пусть обходит стороною.
Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru