Сильнейшая магнитная буря мая 2021: как пережить геоудар 18 мая метеозависимым людям

18 мая 2021 года сильнейший удар магнитной бури ожидает жителей Земли. Специалисты прогнозируют резкий сдвиг значений силовых характеристик магнитного поля нашей планеты начиная с 6 часов утра. Магнитная буря начнется мгновенно без “раскачки”, сила первых всплесков геомагнитного удара оценивается в 6 баллов. Это сильная магнитная буря, согласно классификации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца. Метеопатам в утренние часы грозит скачкообразный рост артериального давления, головная боль, мигрень, обострение сердечно-сосудистых заболеваний, боли в суставах. Сегодня особенно контролируйте свое психическое состояние. Магнитная буря будет громыхать 18 мая 2021 года в магнитосфере Земли до полуночи, сбросив балл в силе к 14 часам и вновь набирая мощь к 21 часу. К вечеру метеопаты из-за эмоционального напряжения и постоянного стрессового состояния могут впасть в апатию и начать выдумывать причины для переживаний, самокопания, недовольства жизнью.
Магнитная буря затронет практически весь день 18 мая.
Чье самочувствие осложнит геомагнитный удар в первую очередь:
- Это люди с хроническими заболеваниями сердца, гипертоники и гипотоники, астматики, люди, страдающие ревматизмом и артритом;
- Беременные женщины;
- Дети с неустойчивой, только формирующейся нервной системой;
- Больные, находящиеся на реабилитации после серьезных операций и перенесенных болезней.
Этой группе людей 18 мая 2021 года особенно важна поддержка и помощь. Проверьте, если ли у вас тонометр для контроля артериального давления и все лекарства, назначенные врачом, чтобы удар магнитной бури не застал вас врасплох. Позаботьтесь о себе и о своих родных в сложный день магнитной бури.
Как понять, что на ваш организм оказывает влияние магнитная буря:
- Появляется головная боль, головокружение, возможна потеря сознания и мигрень;
- Резко скачет давление, как вверх, достигая значений 210, 220, так и катастрофически падая до 60;
- Возможны приступы удушья. Кислородное голодание тканей организма;
- Обостряется артрит, болят суставы и кости;
- Нарушается сон, режим дня в целом, человек страдает от бессоницы;
- Нервная система страдает одной из первых - человек становится вялым, неуверенным, рассеянным; часто становится злым и агрессивным.
Как легче пережить сильную магнитную бурю 18 мая с минимальным уроном для своего здоровья:
- Находитесь на свежем воздухе, проветривайте помещение;
- Высыпайтесь, перед сном попейте чай с мятой, мелиссой, примите ванну;
- Не провоцируйте скандалы и выяснения отношений, напротив сглаживайте острые темы, купируйте приступы агрессии у окружающих, постарайтесь с оптимизмом смотреть на мир и поддерживайте позитивный настрой у родных;
- Не нагружайте свой организм тяжелой физической и сложной умственной работой;
- Не переедайте, диета и свежая вода полезна вашему организму.
Как переживают магнитную бурю наши читатели:
Сергей Семенович, 62 года:
- Порой забываю выключить свет, ключи от машины, имена даже, вроде помню, но не могу правильно назвать. Голова болит и очень спать хочется.
Ирина Всеволодовна, 48 лет:
- Болят ноги и голова раскалывается. Трудно ходить, боли в икрах и суставах в ногах. Давление растет, в голове шум.
Иван Михайлович, 53 года:
- Хожу сонный весь день, хоть и выспался, давление падает, никаких желаний, забываю даже поесть. Состояние такое взвешенное, как во сне.