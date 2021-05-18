К 30 годам вино пить веселее к котом: почему, чем старше, тем больше ненавидишь людей

Раньше я была одной из тех девушек, которые отчаянно стремились стать популярными, иметь друзей и быть среди людей.
Когда я стал старше, я понял, что превратился в сварливую, сварливую даму, которая действительно не хочет находиться среди людей.
«Как правило, люди становятся более эмоционально стабильными, приятными и сознательными, оставляя позади свою молодость, - говорит Дженн Граннеман , автор книги« Тайные жизни интровертов ». будь счастлив.", пишет
По словам лицензированного клинического социального работника, гештальт-терапевта и эксперта по YourTango Кристин Варго , полезная причина этого объясняется в книге Сьюзан Кейнс «Тихо: сила интровертов в мире, который не может перестать говорить», в котором говорится: «Если задача первой половины жизни - показать себя там, задача второй половины - разобраться в том, где вы были ». Мы учимся понимать наши потребности в социальном взаимодействии и поведении, более согласованном с выходом на улицу, поиском захватывающих и новых впечатлений, которые меняются по мере того, как мы становимся более зрелыми, что говорит о том, что психологи называют «внутренним созреванием», - говорит Варго.
Тренер по здоровью и эксперт по YourTango, доктор Сай Пауэлл, говорит, что старение - это жизнь. Она рекомендует перевернуть сценарий, исходя из постоянной негативной эйджистской точки зрения на старение, и вместо того, чтобы говорить, что вы стареете, вам следует сказать, что вы живете дольше. «Таким образом, мы можем повлиять на результат нашего старения, памятуя о том, как мы живем», - говорит доктор Пауэлл.
Если вы задаетесь вопросом: «Почему я всех ненавижу?» чаще всего вы не одиноки - и есть реальные причины, почему это происходит.
Вот почему вы ненавидите всех, чем старше становитесь, и почему я не против превращаться в мизантропа.
1. Чем старше вы становитесь, тем чаще вас подводят.Во всех этих диснеевских песнях о друзьях, которые никогда не разочаровывают и не отказывают в залоге, явно не учитывается большая часть человечества.
К 20 годам вам, вероятно, нанесут серьезные удары люди, которые, как вы никогда не думали, могут причинить вам вред, и это заставляет вас по-настоящему изнурять людей, что заставляет вас ненавидеть людей.
2. С возрастом вы все больше выгораете.
Даже если вы работаете своей мечты, мы, как общество, оказались ошеломленными, казалось бы, бесконечными списками дел. Слишком легко забыть уделить себе время, чтобы окупиться, что может быстро привести к выгоранию.
Некоторые из симптомов выгорания включают истощение и отсутствие интереса к тому, что вы любили раньше, в том числе к другим людям.
По словам Варго, чтобы избежать выгорания, вы должны проводить время с теми, кто приносит вам наибольшую радость и удовольствие, и тем самым вы можете «предотвратить возможности токсичных отношений, которые высасывают вашу энергию и способствуют усугублению негодования. Границы являются неотъемлемой частью любые отношения! " - говорит Варго. «По мере того, как вы узнаете больше о знании и назывании того, чего хотите, отпустите чувство ответственности за чувства других и начнете жить, понимая свое «полное да», вы будете меньше сердиться. Я часто предлагаю своим клиентам любопытствуя об их выборе, и если это не Ф-Да! Это Нет! "
3. Со временем вы понимаете, что люди портят самое крутое.
Вы когда-нибудь замечали, как достаточно действия одного глупого человека, чтобы испортить что-то хорошее? Вы когда-нибудь замечали, сколько хороших вещей испорчено таким образом?
Вот почему у нас не может быть крутых вещей: глупые люди!
4. Вы обнаруживаете, что большинство людей, которых вы встречаете, чертовски скучны.Вся их жизнь вращается вокруг неважных вещей. Они действительно не заставляют задуматься ни о чем конкретном. Они скучны, и в какой-то момент скучность становится причиной не разговаривать с ними.
Если я общаюсь с людьми, я хочу, чтобы в них была настоящая искра, а это случается нечасто.
Я ненавижу тот факт, что большинство людей, которых я встречал, не могут говорить о том, что они на самом деле чувствуют, через что они на самом деле проходят или что они искренне думают о вас.
В конце концов, большинство людей приукрашивают вещи, которые не следует приукрашивать, и большинство людей не скажут вам всю правду, даже если это абсолютно необходимо.
6. Вы понимаете, что иметь дело с драмами людей утомительно.Я лучше посмотрю телевизор. Драма более интересная, и на меня это не повлияет отрицательно.
7. С возрастом вы становитесь более замкнутыми.По мере того, как вы становитесь старше, вы не хотите так часто выходить на улицу или знакомиться с множеством новых людей и ходить на вечеринки. С возрастом у вас также может быть больше негативных чувств по поводу знакомства с новыми людьми.
Однако давайте посмотрим правде в глаза: большинство людей все равно не хотят идти на эти усталые званые обеды, которые устраивает их начальство.
8. С годами ваша терпимость к людям, осуждающим вас и говорящим вам, что делать, уменьшается до нуля.Люди всегда любят злиться, когда вы живете не так, как они хотят.
Я слишком стар, чтобы люди осуждали меня, пытались контролировать меня или говорили мне, как мне жить. Разве вместо этого другие не должны больше беспокоиться о своей жизни?
9. Чем дольше вы живете, тем хуже к вам относятся в целом.
Когда ты ребенок, все воркуют на тебя и балуют тебя. Когда ты подросток, тебя все ненавидят. Когда ты взрослый, все тебя ненавидят и ждут, что ты им делаешь.
Я не помню, чтобы подписывался на эту BS.
10. К 30 годам вы понимаете, что ваши питомцы более зрелые, чем люди, с которыми вы регулярно общаетесь.Возможно, поэтому я предпочитаю пить вино со своими кошками .
11. Есть определенный момент, когда вы не можете справиться с поверхностным поведением людей.Знание того, насколько поверхностны люди на самом деле, меня очень утомило, когда дело доходило до разговоров с людьми. Я не хочу беспокоиться о людях, которые отказались бы от меня из-за того, сколько я вешу, что я ношу или как выгляжу.
12. Люди действительно превзошли ожидания относительно того, как другие должны относиться к ним, по сравнению с тем, как они относятся к другим.
У большинства людей манеры ушли по пути дронта, но у них нет проблем ожидать, что другие будут к ним хорошо относиться.
Я так над этим.
13. Когда дело доходит до предела, старение также означает, что вы понимаете, что большинство людей того не стоит.
Это делает тех немногих людей, с которыми стоит поговорить, еще более ценными.
14. По мере того, как вы становитесь старше, вы становитесь более напряженными, и вы тоже можете впасть в депрессию.Когда вы становитесь старше, все больше вещей, которые вы делаете в жизни, и обязанности, или рабочая нагрузка, и семейная жизнь, могут складываться друг над другом, вызывая у вас сильный стресс. С течением времени стресс может становиться все труднее, он может превратиться в гнев, и этот гнев может даже вызвать у вас депрессию.
15. По мере взросления у вас может развиться социальная тревожность.С возрастом у вас может появиться больше беспокойства. Чем меньше вы будете заниматься, тем больше вы будете беспокоиться о выходе и знакомстве с новыми людьми. Иногда доходит до того, что вы испытываете настолько сильную социальную тревогу в социальных ситуациях, что не можете или не хотите больше встречаться с людьми или выходить на улицу.
Как вы снова получаете удовольствие от компании других, когда становитесь старше?По мере того, как вы становитесь старше, вам, возможно, придется бороться с нарастающей социальной тревогой. Это может стать проблемой, потому что вы не получаете удовольствия от компании других.
Чтобы это изменить, вам нужно попросить о помощи в преодолении социальной тревожности, чтобы вы могли снова наслаждаться компанией других.
По словам Варго, по мере того, как мы становимся старше, мы узнаем силу проницательности в выборе того, как и с кем проводить время, «это часть работы, которую я выполняю со своими клиентами в рамках моей Программы трансформации. Процесс развития уверенности в себе и уход от постоянных забот, связанных с тем, что другие могут подумать о нас, дает нам пространство для выбора людей в нашей жизни, которые приносят нам радость или позволяют нам расширяться и расти », - говорит Варго. «Это контрастирует с нашим опытом в раннем подростковом и юношеском возрасте, который обычно погряз в поведении, управляемом извне».
Если вам это не нравится и у вас есть супруг (а), ваш партнер может помочь вам рассказать о своих чувствах, он может позволить вам поговорить с ним, а также помочь вам выйти из зоны комфорта. Вы также можете поговорить с членами семьи, поскольку они всегда готовы вам помочь.
По словам доктора Пауэлла, если вы здоровы в старости, вы можете повлиять на свое счастье положительным образом: «Наше здоровье и физическая форма являются краеугольным камнем сильной, долгой и продуктивной жизни. Как вы стареете? ключ ", - говорит доктор Пауэлл. «Исследования показывают, что после 40 лет наша мышечная масса со временем уменьшается на 4-8%, что затрудняет баланс и более вероятно падение».
Если вы остаетесь физически активным, общаетесь с другими и занимаетесь осмысленной деятельностью, вы станете более счастливым человеком, когда станете старше.
Вы также можете помочь изменить свое мышление с помощью терапевта или специалиста по психическому здоровью, поскольку они могут дать вам как профессионалу советы о том, как это сделать. Со временем вы научитесь чувствовать себя комфортнее в компании других людей, чем больше вы будете в нее входить и навсегда измените свое мышление.
Варго рекомендует терапию, чтобы получить 100% поддержку и обратную связь от кого-то, единственное намерение которого - предложить безопасное, конфиденциальное пространство, внутри которого можно исследовать и познавать себя. "Эффективный терапевт не только поддержит процесс изменения вашего мышления и того, как справляться с повседневными жизненными проблемами, он / он / они также предоставит клиентам пространство для более глубокого понимания и осознания паттернов, которые им больше не служат. , - говорит Варго. «Благодаря этому новому осознанию клиенты могут сделать осознанный выбор в отношении изменения своих моделей поведения или поведения».