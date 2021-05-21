Как наказали исполняющего танец смерти на 78-летней Галине Сырмолотовой в парке Бердска, стало известно
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Как наказали исполняющего танец смерти на 78-летней Галине Сырмолотовой в парке Бердска, стало известно

11:45:405/21/2021,Алина БуроваФото: родных Сырмолотовой
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Жестокое убийство с изнасилованием пожилой бердчанки повергло в шок многих горожан. Ее похоронили с прикрытым марлей лицом.

Галину Сырмолотову зверски убили в парке Победы Бердска

Подозреваемому в жестоком убийстве бердчанки Галины Сырмолотовой Алексею Панарину продлили срок содержания под стражей. Он обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшей (ст. 111 часть 4 УК РФ).

Напомним, что тело 78-летней Галины Сырмолотовой было найдено 14 сентября в парке Победы Бердска. Погибшую нашли прохожие. У жительницы Бердска было страшно изуродовано лицо. Как утверждали друзья Галины, преступник перед убийством изнасиловал беззащитную Сырмолотову и станцевал на ней танец смерти. Убийце, якобы было на что зариться. У бердчанки существовала определенная сумма сбережений, так как она получала пенсию за умершего мужа-военного. По другой версии, погибшая якобы сама виновата в собственной смерти: упала в лог и сломала себе шею. Свою причастность к преступлению виновник отрицает.

Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 21 мая помощник председателя Бердского городского суда Наталья Сафронова, обвиняемому в совершении преступления вновь продлена мера пресечения до 5 июня 2021 года.

- Постановлением Бердского городского суда Новосибирской области 12 мая 2021 года обвиняемому Панарину продлен срок содержания под стражей на 24 суток,- произнесла Наталья Сафронова.

"Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.

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